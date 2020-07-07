TTB’den okulların açılmasıyla ilgili dikkat çeken açıklama!

Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, Ruhat Mengi’nin gündeme dair soruların cevaplandırdı. Normalleşme sürecine değinen Adıyaman, şu ifadeleri kullandı;

*Son zamanlarda günlük vaka sayılarında artış olduğu gibi yoğun bakıma yatan hastalarda büyük bir artış var. Nisan ayında vaka sayıları düşüşe geçti ancak yeni normalle birlikte vaka sayılarında artış başladı.

*Geçen hafta toplamda 10 bine dayandı vaka sayısı. Bu kurallara uymanın dışında kural koyamamakla da alakalı.

* Türkiye’de artışın sebebi tedbirlerin erkenden kademesiz olarak gevşetilmesidir. Hiçbir zaman normalleşme olmayacak.

“ÖĞRENCİLERİ NASIL DENETLEYECEKSİNİZ?”

okulların açılış tarihine de değinen Adıyaman, “Siz sokaktaki insanı denetleyemiyorsunuz okullar açılırsa öğrencileri nasıl denetleyeceksiniz? Umarım okulların açılması kararı özel okullara yapılacak ödemelerle ilgili değildir” dedi.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ BAŞKANI SİNAN ADIYAMAN’IN, RUHAT MENGİ’YE YAPTIĞI AÇIKLAMANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN