Tüm gözler orada… Çok önemli kararlar yolda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan’ın başkanlığında Tarabya’daki Huber Köşkü’nde 6. kez video konferansla saat 15.10’da başladı.

Erdoğan’ın, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

GÜNDEM YOĞUN

Toplantıda LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerin netleşmesi, bu gece sona erecek 31 kente giriş – çıkış yasağı kısıtlamasının karara bağlanması ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağının gündeme alınması bekleniyor.

Toplantıda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4’er günlük sokağa çıkma yasağı ihtimalinin de ele alınacağı belirtiliyor.

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