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Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu’nu makamında ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu İzmir Sanat’taki çalışma ofisinde ağırladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:05, 08/12/2020
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Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu’nu makamında ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim depreminin ardından ikinci kez kente gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İzmir Sanat'taki çalışma ofisinde ağırladı.

Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

İzmir'deki yoğun program arasında Başkan Soyer'in ofisinde dinlenen CHP heyeti, Soyer ile depremin ardından çizilen yol haritası üzerine konuştu.

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CHP deprem izmir Kemal Kılıçdaroğlu Sanat Selin Sayek Böke Seyit Torun
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