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Tuncay Özkan: İyileşmem konusunda çok büyük adım attık

Corona virüsüne yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili videolu açıklama yayınladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:12, 16/11/2020
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Ege Üniversitesi Hastanesi’nde corona virüsü tedavisi süren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Özkan, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

“KENDİ NEFESİMİ ALIP VERMEYE BAŞLADIM”

Özkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı; 16 gündür Covid-19 nedeniyle Ege Üniversitesi’nde süren tedavim çok önemli bir aşamaya geldi. İyileşmem konusunda çok büyük adım attık. Akciğerlerimdeki ilk bulgu, ilk temizliğin gerçekleştiği şeklinde. Oksijenle solunumum ilk kez durdu, kendi nefesimi alıp vermeye başladım. Bu arada ilginize, desteğinize, duanıza sevginize minnettarım. Daha konuşmam rahatladığında sizlerle telefonda da konuşmak istiyorum ancak maalesef akciğerlerimdeki yorgunluk nedeniyle bunu şimdilik gerçekleştiremiyorum. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum”

3 Kasım’da CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu. Özkan yaptığı açıklamada “Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın.” ifadelerini kullanmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:12:59,
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