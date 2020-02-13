TÜRGEV’den alınan arazi Beyoğlu Belediyesi’ne bedelsiz tahsis edildi

İBB Meclisi'nin şubat ayı meclis oturumu yeni seçilen 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Meclis oturumunda AKP grubunun teklifi ve oyları ile Beyoğlu Belediyesi'ne gerçekleştirilen taşınmaz tahsisleri sırasında tartışma çıktı. Çünkü tahsis edilen taşınmazlar arasında İBB tarafından TÜRGEV için 17 milyon 200 bin TL’ye yaptırılan ve tamamlanmak üzere olan Beyoğlu Örnektepe Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Katlı Otoparkı'nın bulunduğu İBB'ye ait taşınmaz da bulunuyordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz ağustos ayında bazı dernek ve vakıflarla bir önceki dönemde imzalanan protokolleri iptal edince bu taşınmaz, İBB tarafından geri alınmıştı. İmamoğlu binayı gezerek incelemelerde de bulunmuştu. Meclise gelen komisyon raporuna göre mülkiyeti İBB'ye ait olan 10 adet taşınmaz, Örnektepe Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Otoparkı arazisi ile birlikte Beyoğlu Belediyesi'ne 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi. CHP grubu karara muhalefet etti.

“YEDİRMEYİZ” ÇIKIŞI

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı kamu yararı varsa tahsislere onay verdiklerini belirterek “Ancak şöyle bir anlayış oluşmaya başladı. Kamu menfaati taşıyanlarla, kamu menfaati taşımayanların hepsini beraber tek maddede geçirerek barikat oluşturmaya çalıştırıyorlar” dedi.

Bu karar sonrası TÜRGEV'in AKP grubunu teşekkür etmesi gerektiğine dikkat çeken Balyalı, şöyle konuştu:

* İBB'nin inşaatını yaptığı ve seçim sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun protokolünü iptal ettiği, bu yeri vermekten vazgeçen, engelleyen İmamoğlu'nu devre dışı bırakarak, belediyeyi yöneten iradenin aksine burayı meclisteki çoğunluklarını kullanarak Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis ediyorlar.

* Beyoğlu Belediye binasının bulunduğu taşınmaz ile ilgili hiçbir sorun yok tahsisini yapalım. Ama İBB'nin ihalesini ve inşaatını yaptığı sayın belediye başkanımızın irade ortaya koyduğu ve kamuoyu ile paylaştığı İBB'nin de çok ciddi para harcadığı yeri, meclis çoğunluğunuzu kullanarak Beyoğlu Belediyesi'ne vermeye çalışıyorsunuz. Sonrasını takip ederiz bakalım ne açılacak. Ama şunu söyleyelim; verdirmeyiz.

ACELE İLE EKLENDİ

CHP'li Hukuk Komisyonu Üyesi Ülkü Sakalar da “Burası İBB tarafından TÜRGEV'e verilmek üzere yapılıyordu. İBB, TÜRGEV ile olan protokolünü iptal ettikten sonra Beyoğlu Belediyesi acele ile bu taşınmazı da tahsis dosyasına ekledi. Yani burası bitirilecek, geçici kabulü yapılacak, sonra Beyoğlu Belediyesi'ne verilecek. 10 adet taşınmaz içinde yer alan Sütlüce Spor Tesisleri de yer alıyor. İBB'nin tesisleri, bunun doğrudan Beyoğlu Belediyesi'ne tahsisi de doğru değil” dedi.

Hukuk Komisyonu Başkanı AKP'li Muhammet Kaynar ise kararın vakıf ile bir ilgisinin bulunmadığını savunarak “Vakıf ismi zikrederek işe su katmaya çalışıyorlar, dosyanın vakıfla ilgisi yok. Beyoğlu Belediyesi'nin kullanımında olan bir çoğu da hizmet binası olan taşınmazlar bunlar” ifadelerini kullandı.