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Türk Eczacılar Birliği’nden üniversitenin kadro ilanına tepki

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan doçent kadrosu ilanında istenen şartlara Türk Eczacılar Birliği (TEB) tepki gösterdi. İlanın kişiye özel olduğunu öne süren TEB, "Bu ilanın bilime, liyakate ve vicdana sığan bir yanı yoktur" ifadelerini kullandı.

Evren DEMİRDAŞ
07:37 -
Haberler Gündem
Türk Eczacılar Birliği’nden üniversitenin kadro ilanına tepki

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından verilen doçent kadrosu ilanının  ‘kişiye özel’ olduğunu ileri sürdü.

TEB, Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyi’nin ve eczacılık fakültelerinde görev yapan eczacılık lisans çıkışlı akademisyenleri verilen bu ilana tepki göstermeye davet etti.

Foto: SÖZCÜ / TEB üniversitenin açtığı ilanın kişiye özel olduğunu dile getirdi.

“LİYAKATA, VİCDANA SIĞAN BİR YANI YOK”

Açılan ilanla ilgili TEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

* Biz uyarmaktan usandık onlar kişiye özel ilan açmaktan usanmadılar. Ağrı Çeçen Üniversitesi'nin ilanı, uzun zamandır karşı çıktığımız bir konuyu yeniden gündeme taşımamıza sebebiyet vermiştir.

* İlgili ilanda Eczacılık Teknolojisi/ Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'nda doçentlik için istenen şartlarda “Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak” ibaresi yer almaktadır.

* Farmasötik teknoloji, eczacılık meslek biliminin temel derslerinden birisidir. Kimya ile farmasötik teknoloji birbirinden apayrı iki alandır. Dolayısıyla aranan kişi lisansını eczacılık fakültesinde tamamlamış; ilaç, eczacılık ve farmasötik teknoloji alanlarında çalışmalar yapmış birisi olmalıdır.

* Aksi kişiye özel ilan açmaktan başka bir şey değildir. Bu ilanın bilime, liyakate ve vicdana sığan bir yanı yoktur.

* Başta Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyi olmak üzere eczacılık fakültelerimizde görev yapan eczacılık lisans çıkışlı akademisyenlerimizi, tüm eczacılarımızı konuya tepki göstermeye; YÖK'ü ise gerekeni yapmaya davet ediyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Ağrı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilim kimya Sözcü teb Teknoloji Twitter YÖK
Son güncelleme: 07:56 09.09.2020
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