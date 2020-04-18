Türk Eczacıları Birliği Başkanı’ndan maske açıklaması!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye’de de görülen corona virüsü ile mücadele sürüyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarının yanında eczacılar da önemli görevler üstleniyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı kararı ile vatandaşlara verilecek ücretsiz maskeler Ankara ve İstanbul’daki eczanelerden dağıtılmaya başlanmıştı. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, SÖZCÜ’nün sorularını yanıtlayarak süreç hakkında yaşanan gelişmeleri anlattı. Çolak’ın açıklamaları şu şekilde:

Eczacıların corona virüsü sürecindeki rolü nedir?

Bu süreçte tüm sağlık çalışanları gibi eczacılar da birer kahraman olarak görev yapıyor. Eczacılarımız ülkenin dört bir yanında, 7/24 ve mücadelenin ön saflarında hizmet vermeye devam ediyor Ama bu süreçte oluşan olağanüstü koşullar sebebiyle kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü olan hastalar, direkt eczanelerden ilaçlarını alabiliyor. Bunun yanı sıra yakın zamanda başlanan uygulama ile ücretsiz maskeler de eczanelerimiz üzerinden vatandaşlarımıza ulaşıyor. Pandemi sürecinde birliğimizin hazırladığı videolar, afişler, broşürler ile halkımıza bilgilendirmede bulunuyoruz. Bunun yanı sıra meslektaşlarımız bilgi ve tecrübelerini hastalarıyla paylaşıyor.

”BUNU TASVİP ETMİYORUZ”

Bu süreçte eczacılar nasıl sorunlarla karşılaşıyorlar? Bu sorunları çözmek için ne gibi adımlar atılıyor?

Öncelikle koruyucu ekipman desteği henüz devlet tarafından karşılanmadı. Bu da eczacılarımızı hem ekonomik açıdan zora düşürüyor hem de bulaş riskini artırıyor. Bu yoğun süreçte eczacılarımız bazı açılardan yıpratıldı ve Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumlarca denetlendi. Bunu tasvip etmiyoruz. Eczanelere yapılmış olan denetimler, birer sağlık merkezi olan eczanelerimizi kamuoyunda fırsatçı konumuna düşürüyor. Bunun yanı sıra SMS kodu henüz kendisine iletilmemiş vatandaşlarımız, eczanelere gelerek maske soruyor. Bu da eczanelerimizde yoğunluğu ve bulaş riskini artırıyor.

Corona virüsü sürecinde kaç eczacıda ve eczane çalışanında vaka görüldü? Hayatını kaybedenler oldu mu?

4 eczacımızın hastanede tedavi gördüğünü, 12 eczacımızın evinde karantinada olduğunu, 3 eczane çalışanımızın hastanede tedavi gördüğünü, 25 eczane çalışanımızın ise evinde karantinada olduğunu biliyoruz. Bugüne dek yaşamını yitiren eczacı sayımız ise 5. Buradan hayatını yitiren meslektaşlarıma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hasta arkadaşlarımızın da acil şifa bulmasını temenni ediyorum.

”KORUYUCU EKİPMAN DESTEĞİNİ ACİLEN TALEP EDİYORUZ”

Sağlık Bakanlığı, sağlık personeline yönelik prim gibi desteklemeler yapıyor. Eczacılar olarak size de destek verilmesini ister misiniz?

Her şeyden önce eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza koruyucu ekipman desteğini acilen talep ediyoruz. Bunun yanı sıra eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın güvenilir testlerden, belirli periyotlarla geçirilmesini istiyoruz. Ve hükümet tarafından açıklanan ekonomik paketlerde eczacılarımıza da yer verilmesini istiyoruz.

Maske konusunda ülkemizin son durumu nedir?

Ankara ve İstanbul’da başlayan uygulama, 30 büyükşehir ve Zonguldak öncelikli olmak üzere tüm Türkiye’ye hızlı bir şekilde yayılıyor. Eczanelerimiz birer sağlık merkezi ve maske de tıbbi bir ürün. Bu bakımdan hizmete elbette hazırız. Ancak yaşanan bazı sıkıntılar mevcut. Mesaj gitmemiş vatandaşlarımız var, henüz maske ulaşmamış eczanelerimiz var. Oysa maske, içinden geçtiğimiz dönemde öncelikli ve olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Devletin ücretsiz maske dağıtımını halk sağlığı adına olumlu bir adım görmekle beraber, ücretsiz maskenin yanı sıra devlet tarafından belirlenecek sabit bir fiyatla maskelerin eczanelerden satın alınabileceği bir sistemin yükü hafifleteceğini düşünüyoruz.

”LÜTFEN TELEFONUNUZA MESAJ GELMEDİYSE…”

Maske temini konusunda vatandaşlara hangi uyarılarda bulunmak istersiniz?

Vatandaşlarımıza birkaç uyarıda bulunmak istiyoruz. Lütfen telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebiyle eczanelerimize gelmeyin. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize geldiğinizde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterin. Koruyucu yöntemleri de unutmayın.