TÜRKEN Vakfı’nın genel sekreteri, devlet şirketinden aylık 89 bin lira maaş alıyor

TÜRKEN Vakfı'nın Genel Sekreteri Haluk Gani'nin, bir KİT olan ETİMADEN'in ABD'de kurduğu ETİMİNE USA Şirketi'nin 13 bin 500 Euro (dünkü kurdan 89 bin lira) maaşlı Genel Müdürü olduğu ortaya çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “ABD'deki TÜRKEN Vakfı'nın Genel Sekreteri Haluk Gani olduğunu belirledik. 8 Milyonluk bağış yapılan vakfın Genel Sekreteri aynı zamanda devletten de astronomik düzeyde maaş alıyor” dedi.

ETİMADEN'in hesaplarını ve Sayıştay raporunu inceleyen Deniz Yavuzyılmaz bu genel müdürlerin kim olduğunu ve ücretlerinin neden bu kadar yüksek olduğunu Bakan Fatih Dönmez'e sordu.

İSİMLERİ AÇIKLAMADI

Dönmez de yazılı olarak “Genel müdürlerin ücretleri, bulundukları ülkelerin ekonomik şartları dikkate alınarak yönetim kurullarınca belirlenmektedir” cevabını verdi ve isimleri açıklamadı. Yavuzyılmaz gelişmeleri şöyle aktardı: “ETİMADEN ısrarlı takibimiz sonucu bu genel müdürlerin kim olduğunu, resmi internet sitesine koyup açıklamak zorunda kaldı. ABD'deki ETİMİNE Şirketi'nin 13 bin 500 Euro maaşlı Genel Müdürü'nün Haluk Gani olduğunu böylelikle öğrendik. Bir süre sonra Başkentgaz'ın Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar aktardığı ve bu paranın ABD'deki TÜRKEN Vakfı'na yurt yapması amacıyla gönderildiği ortaya çıktı. Bu vakfın Genel Sekreteri Haluk Gani, Cumhurbaşkanı'ndan bile fazla maaş alan bir kamu görevlisi olmuş. Bu olay soruşturma konusudur.”

Enerji Bakanlığı'na bağlı KİT statüsündeki ETİMADEN'in, yurt dışında 5 ayrı şirketi var. Dünyadaki bor madeni rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de, bu madeni üretip işleyen ETİMADEN'in Finlandiya'da “AB Etiproducts OY'' Lüksemburg'da “EtiMine SA'', Amerika'da “Etimine USA'', Hong-Kong'da “Etimaden Asıa Pacıfıc'' ve Rusya'da da “Etiproducts'' adlı şirketleri bulunuyor.