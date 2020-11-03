‘Türkiye’de 7 Milyon konut sağlıksız’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin İzmir Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul'daki riskli binalara yönelik yazılı bir basın açıklaması yaptı. İstanbul'da 7 milyon konutun deprem için sağlıksız olduğunu belirten Tekin, beklenen İstanbul depreminin yıkıcı etkilerinden önlem alarak korunabileceğinin altını çizdi.

“BİNA ENVANTERİ HALA ÇIKARTILAMADI”

Türkiye'nin yüzde 66’sının 1. ve 2. derece deprem kuşakları üzerinde olduğunu belirten Tekin, “Nüfusumuzun yüzde 70’ini barındıran 11 büyük kent, büyük sanayi kuruluşlarımızın yüzde 75’i deprem tehlikesi altında. En çok göç alan bu bölgelerde kaçak yapılaşma yaygın.

2012 yılında hazırlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nda 2017 yılına kadar tüm Türkiye'de bina envanterinin çıkartılması planlanıyordu. 2017 yılının üstünden 3 yıl geçmesine ve sayısız acı yaşamamıza rağmen hala bina envanteri çıkartılamadı. Dolayısıyla sağlıksız binaların tespiti yapılamadı, vatandaşların can güvenliği riske atıldı” ifadelerine yer verdi.

“7 MİLYON KONUT SAĞLIKSIZ”

İstanbul'da sayısı 10 milyona ulaşan vatandaşın deprem güvenliği olmayan konutlarda yaşadığını ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

“Türkiye'de bulunan yaklaşık 20 milyon yapı stokunu incelediğimizde kaçak, kullanım ömrünü yitirmiş ve kentsel dönüşüm düşünülen yapı stoğunun 7 milyona ulaştığını görüyoruz. Örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 27 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklamada 6-7 milyon konutun sağlıksız olduğunu ifade ediyor. Türkiye nüfusunun beşte birinin yaşadığı İstanbul tek başına ülke ekonomimizin yüzde 33'ünü temsil ediyor.

Ne yazık ki bugüne kadar İstanbul için sağlıklı bir yapı envanteri çıkartılamadı. Buna rağmen yapılan çalışmalara göre İstanbul’da 1 milyon konutun güvenli olmadığı, bir başka ifade ile kaçak, ruhsatsız olduğu, mühendislik hizmeti almadan üretildiği, herhangi bir denetim mekanizmasına tabi olmadığı kabul ediliyor. Yaklaşık 10 milyon İstanbullu deprem güvenliği olmayan konutlarda yaşıyor.”

“İMAR AFFI İLE KAÇAK VE SAĞLIKSIZ YAPILAR YASAL HALE GETİRİLDİ”

Risk altındaki 7 milyona yakın binanın güçlendirilmesi ve toplumun ihtiyaç duyduğu sağlıklı konutlara ulaşabilmesi için gereken önlemlerin alınmadığını ifade eden Tekin, “Tam aksine 2018 yılında ortaya konulan İmar Affı denilen projeyle deprem güvenliği tamamen ikinci plana atıldı” dedi. Tekin, İstanbul Boğazı ve hazine arazilerini de kapsayan kaçak ya da imar sorunlu 13 milyon yapıya getirilen ‘imar barışı' ile hiçbir mühendislik hizmeti almayan yapıların da sadece mal sahibini beyanı ile kayıt altına alınarak yasal hale getirildiğini savundu.

DEPREM VERGİLERİYLE 1 MİLYON 850 BİN DAİRE YAPILABİLİRDİ

1999 depreimden sonra geçen 21 yılda tam 70 milyar 895 milyon TL deprem vergisi toplandığını belirten Tekin, “2002 yılında kalıcı hale getirilen deprem vergilerinde toplanan bu para ile her biri 100 metrekarelik 1 milyon 850 bin daire yapılabilirdi. Ancak bu para yapı stoğunun dönüştürülmesi için kullanılmadı. Sayın Erdoğan ‘Deprem vergileri nereye harcandı' sorusuna ‘Harcanması gereken yere harcadık' cevabını verdi. Deprem vergilerinin harcanması gereken tek yer deprem güvenliğinin sağlanmasıdır” ifadesinde bulundu.

“TÜRKİYE'DE BİR DEPREM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMALI VE GEREKEN ADIMLAR HIZLA ATILMALIDIR”

Gürsel Tekin açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Deprem Türkiye'nin gerçeğidir. Öldüren de deprem değil, betondur, kaçak yapılardır, binalardır. Hükümetlerin görevi kaçak yapıları yok etmek, insanların huzur ve güven içerisinde yaşayacağı bir yapı stoğu kurmaktır. Bu zamana kadar sayısız önergemizi, TBMM'de Deprem Araştırma Komisyonu kurulması önerilerimizi reddeden AKP artık gölge dövüşünü bırakmalı, sorumluluğunu yerine getirmelidir. Deprem vergileri, deprem güvenliği için harcanmalı, Türkiye'de bir deprem seferberliği başlatılmalı ve gereken adımlar hızla atılmalıdır.”