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Türkiye’den Lübnan’a ilaç ve tıbbi malzeme yardımı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, en az 100 kişinin öldüğü, 4 binden fazla kişinin yaralandığı patlamanın yaşandığı Lübnan'a ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderileceğini açıkladı.

16:41 -
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Türkiye’den Lübnan’a ilaç ve tıbbi malzeme yardımı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Aksoy şunları söyledi:

* Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir.

* Bu zor günleri dayanışma ve işbirliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. (DHA)

Dışişleri Bakanlığı Lübnan patlama Sağlık Sağlık Bakanlığı Türkiye
Son güncelleme: 16:43 05.08.2020
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