Türkiye’nin cevabını merak ettiği soru: Vaka sayısı kaç?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgından kaynaklı ölüm ve vaka sayılarının gerçek olmadığına ilişkin iddialara yanıt veren Bakan Koca, “Her vaka pozitif değildir. Her vaka hasta değildir, pozitif çıkıp semptom göstermeyenler var. Vefat sayılarındaki iddialar ise bazı belediyelerin yanıltıcı verilerine dayanıyor” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in “Covid pozitif vaka sayısı açıklanan hasta sayısının neredeyse 20 katı” iddiasında bulunduğu tabloya ilişkin konuşan Koca, “Bizim verdiğimiz tablodaki bütün bilgilerin hepsi, tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarını değerlendiren Murat Emir “Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi. Üstüne, belirti göstermeyen vakaların tabloya dahil edilmediğini de belirterek, iddiamızı doğrulamış oldu” ifadelerini kullandı.

TARİHİNİ GÖSTERDİ

Bakan Koca'nın ‘tarih yok' dediği belgeyi de paylaşan Emir, 10.09.2020 tarihinin yazılı olduğuna dikkat çekti.

Test sonucu pozitif çıkan ama semptom göstermeyenlerin günlük hasta sayısına eklenmediğini belirtmesi sonrası Twitter'da #vakasayisikacetiketi Türkiye gündeminde bir numara oldu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) hesabından da #vakasayisikac etiketiyle yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığını açıkladı. 6 aydır bunu söylüyorduk. Süreci şeffaf yürütmediniz. Gerçekleri gizlediniz. Salgının yayılmasına engel olmadınız.”