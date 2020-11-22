Türkiye’nin uçak filosu Avrupa ülkelerini geçti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, makam aracı ve uçak filosu bakımından Türkiye ile diğer ülkeleri kıyasladı. Ağbaba şunları söyledi:

*Türkiye, devletin uçak filosu bakımından da birçok ülkeden daha önde. Almanya'da 12, Fransa'da 14, İtalya'da 11, Japonya'da ise kamuya ait 2 özel uçak bulunuyor.

*Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'nın hava filosundaki uçak sayısı ise Katar'ın hibe ettiği Boeing 747-8 model uçakla birlikte 16'ya yükseldi.

Ağbaba 2019 yılı verilerine göre; Türkiye'de 125 bin kamu aracı bulunduğunu söyledi ve ekledi: “Bize en yakın 29 bin araç ile İtalya. İngiltere'de bakanlıklara 90 araç verilmiş. Belçika'da Başbakan, Dışişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlıkları'na 7'şer, İçişleri Bakanlığı'na 6 araç tahsis edilmiş.”

Muhalefet uçak sayılarını sordu ancak yanıt gelmedi

KIBRIS'a yapılan ziyarette de gündeme gelen Cumhurbaşkanlığına ait uçakların sorumluluğunu kimse üstlenmedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, “Cumhurbaşkanlığına ait kaç uçak var?” sorusuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Sorunun muhatabı Ulaştırma Bakanlığı'dır'' cevabını verdi. Ulaştırma Bakanlığı ise “Bizim bilgimiz yok'' yanıtı gönderdi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın aynı konudaki soru önergesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı'na sevk edildi.

CHP'li Alban, “Cumhurbaşkanı'na sorulan sorunun Tarım ve Orman Bakanlığı'na sevk edilmesi, devleti yönetenlerin ciddiyetini gösteriyor. Bakanlık, devlet kurumu uçaklarla ilgili bilgi sahibi değil. Bu nasıl iş'' dedi.