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Üç ilde ruhsatsız taksi durağı operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından polis, İstanbul, Ankara ve Bursa'da sabaha karşı ruhsatsız taksi duraklarına baskın düzenledi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
08:50 -
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Üç ilde ruhsatsız taksi durağı operasyonu

Geçen hafta Esenyurt Meydanı’nda farklı taksi duraklarında çalışan taksiciler arasında silahlı kavga çıkmış ikisi kardeş 3 taksici ölmüştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaşanan olay sonrası harekete geçti. Ekipler, İstanbul, Bursa ve Ankara’da ruhsatsız işletildiği tespit edilen taksi duraklarına operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen baskında, çalışanlar ve taksiler ekiplerce arandı. Aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Aranan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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Ankara Bursa çatışma Emniyet Esenyurt istanbul kavga operasyon ÖZEL HAREKAT Polis
Son güncelleme: 09:13 02.10.2020
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