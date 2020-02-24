Uçak seferleri tek taraflı askıya alındı!

Bu kapsamda, son uçak İran Havayolları&#8217;na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu.. Uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü. DHA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ucak-seferleri-tek-tarafli-askiya-alindi-5642266","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ucak-seferleri-tek-tarafli-askiya-alindi-5642266","pageType":"yazi","pageIdentifier":5642266,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Uu00e7ak seferleri tek taraflu0131 asku0131ya alu0131ndu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5642266,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ucak-seferleri-tek-tarafli-askiya-alindi-5642266/","headline":"Uu00e7ak seferleri tek taraflu0131 asku0131ya alu0131ndu0131!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/24/iecrop/ataturk-havalimani-iha-106010581_10601058_16_9_1582503379.jpg","author":"Hu00fcseyin u015euekinci","dateCreated":1582503404,"datePublished":1582503404,"dateModified":1582503416,"info":"{"seo_news":"false"}"});