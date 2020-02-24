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Uçak seferleri tek taraflı askıya alındı!

Koronavirüs nedeniyle İran'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

03:16 -
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Uçak seferleri tek taraflı askıya alındı!

Bu kapsamda, son uçak İran Havayolları’na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu.

Uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü. DHA

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