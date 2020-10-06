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Ücretsiz dağıtılacak 500 bin tablet için başvuru

Binlerce öğrenci uzaktan eğitim modeliyle çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle eğitimde en fazla gündeme gelen konu ise internet, bilgisayar ve tablet gereksinimi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ise ihtiyaç sahibi gençler için yürüttüğü çalışmada 500 bin tablet dağıtacak. Ücretsiz tablet başvurularıyla ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

00:09 -
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Ücretsiz dağıtılacak 500 bin tablet için başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi öğrencilere ilk etapta 500 bin tablet dağıtılacağını açıkladı.

İLK ETAPTA 500 BİN ÜCRETSİZ TABLET

MEB uzaktan eğitimde bilgisayar ihtiyacı olan gençler için bir çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

“İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık.

Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz. Ülkemizin internet altyapısını bu seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız ayrı bir çalışma yürütüyor.”

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