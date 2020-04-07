Ücretsiz maske dağıtımında kafa karıştıran sorular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün akşam “Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir” açıklamasından birçok e-ticaret sitesinde maske satışı yasaklandı, eczaneler de satışlarını durdurdu. Meydan sosyal medya üzerinden satış yapıp, maske yerine sabun gönderen dolandırıcılara kaldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Bursa, Konya, Trabzon‘da büyükşehir belediyeleri vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor ancak onların da stokları tükenmeye başladı. Eczane ve ecza depolarının stoklarında bulunan maskelerin de akıbeti belli değil.

20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, internet sitesindeki formu dolduran her vatandaşın evine haftada 5 maske dağıtılacağını söylemişti. PTT’nin sitesinden 48 saat önce başvuru yapanların adreslerine hâlâ maske ulaşmadı.

DAĞITIMDA KAOS YAŞANMASINDAN KORKULUYOR

Erdoğan, “Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız” dedi ancak maskeyi dağıtacak olan PTT’nin personel sayısının yetip yetmeyeceği merak konusu oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, salgın günlerinde PTT işçilerinin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi almak amacıyla Haber-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Gülseren Güngördü‘yle bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

PTT'de yaşanan sorunlara tepki gösteren, taleplerini dile getiren çalışanların sürgüne gönderilmeye başlandığını açıklayan Haber-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Gülseren Güngördü, şunları söyledi:

BİZE MOBBING UYGULANACAK

* 43 bine yakın personelimiz var. Bunların 14 bini dağıtıcı. Bunların yanında izne ayrılanlar ve karantinaya alınlar var maalesef. TÜİK verilerine göre 25 milyon hanemiz bulunmakta. Bunların hepsine 14 bin dağıtıcı ile maskelerin dağıtımı hem büyük bir sıkıntı hem de virüsün yayılmasını arttıracak. Çünkü bir kişi sadece bir eve gitmeyecek 60 eve gidecek. Hatta daha önceden dağıtıcılarımızın 120 eve kadar gittiğini biliyoruz. Milyonlarca maskenin 14 bin tane dağıtıcıyla dağıtılması neredeyse imkânsızdır. Bunlar dağıtılmadığı sürece de bize bir mobbing uygulanacak.

SORUNLARINA DİLE GETİREN PTT PERSONELİNE SÜRGÜN TEHDİDİ

* PTT şubelerinin kapatılması; eldiven, maske, dezenfekte malzemeleri gibi taleplerimiz için basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamasından sonra maalesef PTT üzerinden birçok ilde sendika üyelerimize karşı bir sürgün furyası başladı. Ayrıca son yaptığımız görüşmelerde ‘Siz neye dayanarak bu sürgünleri yapıyorsunuz' diye sorduk. Yazılı olmasa da sözlü olarak açık açık ‘etki-tepki meselesi' dediler'' diye konuştu.

PLANSIZ, PROGRAMSIZ HAYATA GEÇİRİLEN BİR UYGULAMA

Her eve maske dağıtımının PTT tarafından gerçekleştirilmesi yönündeki kararın kargo çalışanları ve toplum sağlığı açısından riskli olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, “Bulaşmayı engellemek için maske dağıtıyoruz ancak maskenin dağıtım şekli bulaşmayı arttıracak. Düşünülmeden, plansız, programsız hayata geçirilen bir uygulama. Zaten risk altında olan PTT çalışanlarının riskini daha da arttıracak uygulamalar sizlere ilave iş olarak eklendi. PTT'nin kargo dağıtım görevlisi sayısı 13-14 bin. 14 bin PTT kargo dağıtım görevlisinin diğer kargo işlemleri de devam ederken 25 milyon haneye kaç günde nasıl maske dağıtacağı planlanmış mıdır?” dedi.