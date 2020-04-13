Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil gazetelerin dağıtılmamasına tepki gösterdi!

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr'de yayınlanan, moderatörlüğünü Gökmen Ulu’nun yaptığı Halkın Vicdanı programının bugünkü bölümünde yine çarpıcı tespitlerde bulundu.

SÖZCÜ’NÜN FEDAKÂRLIĞI

Hafta sonu verilen sokağa çıkma kararında Sözcü gazetesi dünya basın tarihinde bir ilke imza attı. Gazete bedava dağıtıldı.

Sözcü TV'deki Halkın Vicdanı programında duayen gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, Türkiye'nin en çok okunan gazetesi Sözcü'nün bedava dağıtılmasını değerlendirdi.

Uğur Dündar, şunları söyledi:

* Ben darbeler gördüm darbelerde bile gazetelere ulaştık.

* Bu karar alındığında matbaada basılıyordu.

* Ertesi gün belediyelere eli ile ücretsiz dağıtıldı. Ertesi gün Sözcü kendi araçları ile Halk Ekmek'e gazeteyi ulaştırdı.

* Yandaş gazeteler de aynı talepte bulunmuşlar onlar para ile satılsın istemişler.

* Bazı belediye başkanlarını yürekten kutluyorum.

* Aydın Efeler Belediye Başkanı kendi eliyle dağıtmış.

* İzmir Konak'ta belediyeler fırınlar dağıttı Sözcü'yü.

* Kıskançlık duyan yandaşlar da oldu.

* Polis merkezleri de talepleri yerine getiriyor.

* Ekmek su gazete dediğinde getiriyor, belediyeler de bu hizmeti yerine getirdi.

“12 EYLÜL’DE BİLE YASAK DEĞİLDİ”



Yılmaz Özdil ise şunları söyledi:

* 12 Eylül’de bile gazete satışı yasak değildi.

* Kenan Evren rejiminde bile vatandaş gazetelere ulaştı.

* Demokrasi ve basın tarihine geçen bir olay oldu.

* Türk milletinin gazeteye ulaşması engellendi.

* Sözcü saygıdeğer bir olaya imza attı.

* Bütün parayı kendi cebinden ödedi.

* Dağıtım şirketine komisyonu Burak Akbay kendi cebinden ödeyerek ücretsiz dağıttı. Kapış kapış gitti.

* Yandaş gazeteleri zaten bedava veriyorlar ama kimse almıyor.

* Sözcü kendisine yönelik operasyon yapıldığında tüm sayfaları boş bırakarak rekor satışa ulaştı.

* Bir tek tanık olmamasına rağmen iftiralar attılar.

* Dünya basın tarihinde görülmemiş bir şekilde okuyucular sahip çıktı. Gazete alabilmek için kilometrelerce yürüdüler.

* THY yasakladı, yolcular kendileri alıp koltuklara koydular.

* Vergi üzerinden üstüne gittiler hiçbir delil bulamadılar.

* Sözcü gazetesine her türlü iftira attılar ama gazeteyi durduramadılar.

* Sözcü tarihte görülmemiş bir fedakârlık yapıp adeta servet ödeyerek boş sayfa ile dışını kapladılar.

* Sözcü gazetesi kendisine sahip çıkan okuyucusunun sağlığı için yaptı.

* Sözcü’ye baskı yapıldı, çaycısı bile terk etmedi.

* Sözcü bütün parayı cebinden ödeyerek komisyonları bile ücretsiz gazetenin okunmasını sağladı.

* Ben Burak Akbay’a gerçekten teşekkür ediyorum.

* Gerekirse duvarlara yazarız bu gazeteyi kapattırmayız.

SOYLU'NUN İSTİFASI

Uğur Dündar, “İstifa ile telafi edilemeyecek bir hataydı. Tek adam rejimlerinde bakanlar istifa etmez çünkü bakanlar tek başlarına karar alamazlar” tespitinde bulunurken, sokağa çıkma yasağı karmaşasında Bilim Kurulu'nun haberinin olmamasına ise Özdil “Bilim Kurulu figüran olarak kullanılıyor” dedi.

Özdil ortaya çıkan tablo için ise “Böyle bir rezalet Türkiye'de yaşanırdı” yorumunda bulundu.