Uğur Dündar’a Hasan Tahsin Onur Ödülü

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC) 38 dalda dağıttığı meslek ödülleri dün sahibini buldu. Cemiyetin en önemli ödüllerinden olan ve Şehit Gazeteci Hasan Tahsin anısına verilen onur ödülünün bu yılki sahibi, Türkiye'nin en güvenilir kişisi, soruşturmacı gazeteci Uğur Dündar oldu.

ONUR ÜYESİ YAPILDI

Uğur Dündar'a ödülünü takdim eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, “Onur ödülünün, gazetecilik mesleğinin ilkelerinden ödün vermeden, Atatürk ve devrimlerine olan inancı ile toplumun gözünde ve gönlünde güven, genç meslektaşları için de her zaman örnek teşkil etmesi dolayısıyla Uğur Dündar'a verilmesi uygun görüldü. Ayrıca kendisini cemiyetimizin onur üyesi yapma kararı da aldık” dedi.

‘CEMİYETE TEŞEKKÜR'

Başarılarla dolu 51 yıllık meslek yaşamında Türkiye'ye ilkleri yaşattığı Uluslararası Soruşturmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ, The New York Festivals ödülleri ile Berlin Festivali'nin onur konuğu olduğunu hatırlatan Dündar, “Bunlar çok değerli ödüller ama muhteşem direnişi başlatan, Milli Mücadele'nin ilk kurşununu sıkan Hasan Tahsin'in adının olduğu ödül meslek hayatımın en onur verici ödülü. Fevkalade bahtiyarlık duyuyorum. Sözcüklerle ifade edemeyeceğim kadar onurlu bir ödül” dedi. Dündar, başta Misket Dikmen olmak üzere İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'na ve tüm üyelere teşekkür etti.