Ümraniye Belediyesi’nin otopark için ağaç kıyımı devam ediyor

Ümraniye Belediyesi hizmet binasının hemen yan tarafında bulunan alanda mevcut otopark yıkılarak daha büyük katlı otopark için ağaç kesimleri yapılmış, mahalle sakinlerinin tepkisinin ardından bir süre ağaç kesimleri durdurulmuştu.

Önceki gece ağaç kesimleri yeniden başladı. Caddenin hemen yanındaki ağaçların köklerinin dibine kadar kazılan alanda son kalan ağaçların bir kısmı kepçelerle devrilerek götürüldü.

GEREKÇE ‘SU BORUSU PATLADI’

Bu anlara tanıklık eden mahalle sakinleri soluğu belediye binasında aldı. Belediye binasındaki yetkililerle tartışan mahalle sakinlerine, devrilen ağaçlar için gerekçe olarak ‘su borusu patladı’ denildi.

Yıkılan ağaçların yerine yenisinin dikileceği söylendi. Ancak mahalleliler, “Bir canı öldürüyorsun, diğer canı doğuruyorsun bu ona benziyor” diye itiraz etti.

OTOPARKIN YANINA MİLLET KIRAATHANESİ

Öte yandan Ümraniye Belediyesi, otopark alanının iç kısımlarında bulunan daha genç ağaçların özel bir makineyle sökülüp ilçedeki parklara taşındığını duyurdu. Otoparkın hemen yan tarafına millet kıraathanesinin de yapılacağı, yeni fidanların dikileceği açıklandı. Ancak bölge halkı yaşlı ağaçlar için bir çözüm sunulmamasına tepki gösteriyor.

TEHDİT İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde ağaç kesimine karşı çıkan birçok mahalleli belediye ekipleriyle tartışmış, olay yerine polisler gelmişti. O anlarda kesime karşı çıkan mahalle sakinlerinden birisinin, Ümraniye belediye başkanının akrabası olduğunu söyleyen bir kişi tarafından tehdit edildiği iddia edildi.