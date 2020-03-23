Umreden dönen 21 bin kişiden kaçı yurtlarda karantinada belli oldu

Tüm dünyayı sarsan yeni tip corona virüsü (COVİD-19) salgını ile birlikte Türkiye’ye dönen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini geçireceği adres Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtları oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun verdiği bilgiye göre 11 bin 269 kişi yurtlarda ağırlanıyor. Öte yandan yaklaşık 21 bin umreciden 6 bin 448 kişinin umre dönüşü yurtlarda karantinaya alındığı ortaya çıktı. Geri kalan umreciler de sağlık kontrolü yapıldıktan sonra evlerinde gözlem altına alındı.

15 MART’TA BAŞLADI

15 martın ilk saatlerinde Medine'den Ankara'ya gelen umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere 5 farklı öğrenci yurduna götürülmüştü. Bakanlık, Ankara’da üç Konya’da iki olmak üzere 5 yurdun karantinaya uygun hale getirildiğini öğrencilerin de başka yurtlara nakledildiğini açıklamıştı.

UMRECİLER KAÇ KİŞİ?

Umreyle ilgili Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş’ın gün gün verdiği bilgiler şu şekildeydi:

* 13 MART… Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yaklaşık 21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup, 15 Mart tarihi itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır” dedi.

* 15 MART… Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş “Bugün Umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir kul hakkıdır. Lütfen uyalım” çağrısında bulundu.

* 16 MART… Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, “Bizim umrecilerimizden hepsi geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile gitmiş olanlar. 6 bin kişi civarındaydı bu rakam. Sağlık Bakanlığımızın verdiği kararla karantina uygulaması başladı” ifadelerini kullandı.

UMRE KARANTİNASI

Umre dönüşü, Ankara’daki Şehit Özel Harekatçılar, Milli İrade, Gölbaşı Yurdu, ve Haymana öğrenci yurtlarında 3 bin 58 kişi, Bartın Çeşm-i Cihan Yurdu’nda 21 kişi, Eskişehir Gündüzalp Yurdu’nda 254 kişi, Isparta Murad Hüdavendigar Yurdu’nda 586 kişi, Kastamonu’daki Şeyh Şaban-ı Veli ile Kastamonu yurtlarında 97 kişi, Kayseri Hunat Hatun Yurdu’nda 252 kişi, Konya’daki Tahir Büyükkörükçü ile Kutalmışoğlu Süleyman Şah yurtlarında 2 bin 180 kişi olmak üzere toplam 6 bin 448 kişi karantinaya alındı.

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü bağlantılı (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.

TÜM İLLERDE DAĞILIM

23 ilde karantina yurduna dönüştürülen yurtlar ve kalanların sayısı ise şöyle:

* ADANA (Mahmut Sami Ramazanoğlu Yurdu – Katar’dan gelen 134 kişi)

* AĞRI Abdurrahim Arvasi Öğrenci Yurdu – İran’dan gelen 3 kişi)

* ANKARA (Şehit Özel Harekatçılar Yurdu, Milli İrade Yurdu, Gölbaşı Yurdu, Haymana Öğrenci Yurdu – Umreden gelen 3 bin 58 kişi)

* ARDAHAN (Kaşgarlı Mahmut Yurdu – Azerbaycan’dan gelen 58 kişi)

* AYDIN (Söke Meryem Yazıcıoğlu Yurdu – Lüksemburg’dan gelen 180 kişi)

* BARTIN (Çeşm-i Cihan Yurdu – Umreden gelen 21 kişi)

* BİLECİK (ErtuğruLGazi Öğrenci Yurdu – 69 asker)

* BOLU (Hayretttin Tokadi ve Seyit Avşar Yurdu – Yunanistan ve Kolombiya’dan gelen 49 kişi)

* ESKİŞEHİR (Gündüzalp Yurdu – Umreden gelen 254 kişi)

* HATAY (Yayladağı Yurdu – Lübnan’dan gelen 6 kişi)

* IĞDIR (Iğdır Yurdu – Azerbaycan’dan gelen 39 kişi)

* ISPARTA (Murad Hüdavendigar Yurdu – Umreden gelen 586 kişi)

* İSTANBUL (Kanuni Sultan Süleyman Yurdu, Florya Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Yurdu – Avrupa’dan gelen bin 955 kişi)

* KASTAMONU (Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci ve Kastamonu Yurdu – Umreden gelen ve asker toplam 97 kişi)

* KAYSERİ (Hunat Hatun Yurdu – Umreden gelen 252 kişi)

* KIRKLARELİ (Hundi Hatun Yurdu – Gürcistan, Portekiz, Lüksemburg, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan, Kanada ve Tunus’tan toplam 487 kişi)

* KOCAELİ (Ali Fuat Cebesoy Yurdu, Canfeda Hatun Yurdu, Şerife Gelin Yurdu, Gazi Süleyman Paşa Yurdu – Avrupa’dan ve Tunus’tan gelen 891 kişi)

* KONYA (Tahir Büyükkörükçü Yurdu, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Yurdu – Umre’den gelen 2 bin 180 kişi)

* MERSİN (Kırkkaşık Yurdu, Mersin Kız Yurdu – Kıbrıs’tan gelen 393 öğrenci)

* SAKARYA (Arif Nihat Asya Yurdu – Ukrayna’dan gelen 88 kişi)

* ŞIRNAK (Cezeri Yurdu – Kıbrıs’tan gelen 51 öğrenci)

* TEKİRDAĞ (Süleymanpaşa Yurdu – Filipinler’den, Çorlu Erkek Yurdu – Ukrayna ve Kazakistan’dan gelen 367 kişi)

* ZONGULDAK (Nesibe Hatun Yurdu – Ukrayna’dan gelen 51 kişi)