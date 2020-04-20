Üniversitenin yalanlama açıklaması yalan çıktı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, şoke eden bir karar alarak, sağlık işçilerinin fazla mesai ücretini kesti. Bu olguyu Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası duyurdu.

Sendikanın İzmir şubesi başkanı Adem Sarıçoban, hastane yönetiminin sağlık işçilerinin kazanılmış haklarını gasp ettiğini açıkladı.

İmzalanan protokole uyulmadığını kaydeden sendika, “Zaten 2 bin 400 lira maaş ile çalışan hasta bakıcıların emeklerine kıymet verilmiyor. Sağlık emekçilerinin fazla mesai ücreti ödenmiyor. Acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ünitelerinde çalışan, pandemi ile savaşta zorlu görevleri yerine getiren sağlık işçileri moral çöküntüsü içindedir” açıklamasını yaptı.

SERTEL REKTÖRÜ ELEŞTİRDİ

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, DEÜ Rektörü Nükhet Hotar Göksel'i eleştiren bir açıklama yaptı. Sertel, Twitter'da ilgi gören açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* AKP eski milletvekili, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar üniversite hastanesinde görev gören sağlık çalışanlarının fazla mesai ücretini kesmiş.

* Sağlık çalışanlarını alkışlayacaksın, çok çalıştıracaksın, sonra ya vali gibi hakaret et ya da fazla mesaisini kes. AKP zihniyeti.

BAŞHEKİMLİK “YALANLAMA” AÇIKLAMASI YAPTI

DEÜ Hastanesi Başhekimliği, Sertel'e yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Açıklamada özetle şöyle denildi:

* İzmir Milletvekili Atila Sertel'in iddiasına ve gerçekler ile ilgisi olmayan ifadelerine ilişkin açıklama ihtiyacı duyulmuştur.

* DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanemizde mesai arkadaşlarımızın günlük çalışma programları ve fazla mesaileri başhekimliğimiz tarafından büyük bir titizlikle takip edilmektedir.

* İddia edildiği gibi ortada ücret kesintisi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Adı geçen vekilin yaptığı açıklamanın gerçekler ile hiçbir ilişkisi yoktur, iddiaları da doğru değildir.

* Başta rektörlüğümüz olmak üzere üniversitemizin bütün birimleri hastanemizdeki mesai arkadaşlarımızın fedakarlıklarını her zaman takdir etmekte ve alkışlamaktadır.

* Araştırmacı gazeteci olduğunu uzun yıllar dile getiren söz konusu kişinin daha dikkatli davranması ve çalakalem yazılar ile ucuz siyasi söylemlerde bulunmaması en büyük beklentidir. Başhekimlik olarak konu ile ilgili yasal haklarımız saklıdır.

SERTEL BELGELER İLE YANIT VERDİ

İzmir Milletvekili Atila Sertel DEÜ Hastanesi Başhekimliği'ne belgeler ile cevap verdi. Sertel, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile hastane yönetimi arasında imzalanan protokolün 3. maddesine atıfta bulundu.

Sertel, ilgili maddede “Yoğun bakım ve acil serviste bulunan bu personele (hastane hizmetlilerine) kanunun öngördüğü en üst saate kadar mesai ücreti verilecektir” ifadelerinin yer aldığına dikkat çekti.

Ocak ve Şubat aylarında sağlık işçilerine fazla mesai ücreti ödendiğini, Mart ayından itibaren ise bu ödeneğin kesildiğini belirten Sertel, hastanede görevli sağlık işçilerine ait çok sayıda maaş bordrosu paylaşarak açıklamasını belgeledi.

Sertel, “corona salgınının arttığı Mart ayında -pandemi servislerinde çalışanlar dahil- sağlık işçileri gece mesaisi ücretlerini alamamıştır. Mart ayı bordrolarında fazla mesai ücret karşılığı alamadıkları net olarak görülmektedir. Sendika bunu bütün çıplaklığı ile anlattı, SÖZCÜ de haber yaptı. DEÜ Hastanesi ile sendika arasında imza altına alınan sözleşmeye karşın sağlık emekçilerinin hakkı gasp edilmiştir” dedi.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİNE TOKAT ATMIŞLARDIR”

Sertel, DEÜ Hastanesi yönetiminin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gösterdiği çabaya saygı duymasını istedi. DEÜ Rektörü Nükhet Hotar'a sağlık çalışanlarına hakkını vermesi çağrısında bulunan Sertel şöyle konuştu:

* Biz sağlık çalışanlarını alkışladık ama ellerimiz hiç tokada dönüşmedi. Bunların sağlık işçilerine alkışları birdenbire tokada dönüşmüştür.

* Sağlık emekçilerine tokat atmışlardır. Bunun düzeltilmesini ve rektör olan AKP eski milletvekili Nükhet Hotar'ın bu konuda kamuoyuma hem açıklama yapmasını hem de sağlık çalışanlarına hakkını vermesini Sağlık Bakanı'nın ve sağlıkçıların çabalarına saygı duymasını, verdikleri mücadeleye katkı koymasını canı gönülden diliyorum.