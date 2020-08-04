Üstün Asutay kimdir? Üstün Asutay’ın hayatı…

Çocuk yaşta tiyatroya başlayan ve usta tiyatroculardan Münir Özkul ile Kenan Pars’tan eğitim alan Üstün Asutay, Selamsız Bandosu, Evdekiler, Şemsi Paşa Pasajı gibi filmlerde de yer almıştı. İşte Üstün Asutay’ın hayatı ve filmleri…

ÜSTÜN ASUTAY KİMDİR?

Üstün Asutay 1938 İstanbul doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevi’nde Münir Özkul ve Kenan Pars’tan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu`nda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda çeşitli roller oynadı. 1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)’ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu. Halen BASAD’ın Onursal Başkanlığını yürütmektedir. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yaptı. Mert Asutay’ın babasıdır.

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Filmografisi

Oyunbozan – 2000

Şemsi Paşa Pasajı – 2000

Kızım Osman – 1998 (TV dizisi)

Evdekiler – 1995

Son Fasıl – 1993

Bizim Mahalle – 1993 (TV dizisi) – Nizamettin

Üç Aşağı Beş Yukarı – 1992

İmdat İle Zarife – 1991

Vatandaş Ahmet Efendi – 1991

Arabesk – 1988

Selamsız Bandosu – 1987

Uzaylı Zekiye – 1987

Kuruntu Ailesi – 1986

Oduncunun Çocukları – 1966

Güldürme Beni – 1986