Uzmandan çarpıcı açıklama: Neden yerinde imha etmedik bunu?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yedi işçinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasında bulunan fakat patlamayan malzemeleri imha edilmek üzere taşıyan kamyonda patlama meydana geldi.

Patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olmak üzere üç jandarma personeli şehit oldu, sekiz kişi de yaralandı.

Halk TV’de Şule Aydın ile Haber Masası’na konuk olan Afet Uzmanı Kubilay Kaptan, önemli açıklamalarda bulundu.

Nakliye işleminin başka araçlarla yapılması gerektiğini ifade eden Kaptan, “Hava şu an 33 derece, bu patlama ufak bir sürtünmeden bile meydana gelmiş olabilir” diye konuştu.

Kaptan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* İlk patlama nedeniyle, ısı 1000 derecenin üzerinde. Birkaç gün içinde patlamamış malzeme taşınmaya çalışılıyor.

“SOĞUTMAK YERİNE TAŞIMAYI SEÇİYORLAR”

* Soğutmak yerine, taşımayı seçiyorlar. Neden yerinde imha etmedik bunu? TSK’nin imha etmesi normal ama farklı uzmanlık alanlarından kimselerin de olması gerekiyordu.

* Soğutmaya da devam edilmeliydi ve yerinde imha edilmeliydi. Nakliye işleminin de başka araçlarla yapılması gerekirdi.

* Hava şu an 33 derece, bu patlama ufak bir sürtünmeden bile meydana gelmiş olabilir.

* Bu durumlarda hiçbir şeye dokunmadan günlerce soğutma işlemi yapılmalıdır.

* Şu an patlamanın olduğu kamyonun bulunduğu yerde de bir başka patlama ihtimali elbette var.