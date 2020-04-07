Vahim iddia! 2 çocuk sahibi baba, doğalgaz firması sayacını söktüğü için intihara kalkıştı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Ümit Kaya, evindeki doğalgaz ücretini ödeyemeyince SAMGAZ tarafından saati mühürlenerek doğal gazı kesildi.

BİNANIN ÇATISINA ÇIKTI

Ümit Kaya bu kez doğalgazı kaçak olarak kullanmaya başlayınca SAMGAZ tarafından saatinin tamamen söküldüğünü iddiasıyla 3 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahsı çatıda gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKNA EDİLİP ÇATIDAN İNDİRİLDİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gencin düşme ve atlama ihtimali üzerine önlem aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda görevli müzakereci polis memuru Yücel Ergenekol çatıya çıkarak Ümit Kaya’yı kısa sürede ikna edip intihar eyleminden vazgeçirdi.

Polis tarafından çatıdan indirilen Ümit Kaya, kendisi için gelen ekiplere hitaben “Bu kadar insandan özür diliyorum. Ben bunaldığım için çatıya çıktım” dedi.

“SAYACI SÖKÜP GÖTÜRDÜLER”

SAMGAZ tarafından doğal gazının kesildiğini, kaçak kullanmak zorunda kaldığını ve bu kez de firma tarafından sayacının tamamen sökülüp götürüldüğünü iddia eden Ümit Kaya, “Doğalgazımı kestiler. Kaçak kullanıyordum. 2 gün önce saati bile söktüler. 2 çocuğum var, 9 nüfusumuz var. Babamın engelli maaşı var. 500 lira gelirim var. Borç harç bir dükkan açtım. O da olmadı” ifadelerini kullandı.

FİRMA AÇIKLAMA YAPMADI

Ümit Kaya ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. SAMGAZ ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği konu hakkında açıklama yapamayacaklarını bildirdi. İHA