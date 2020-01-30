Vahşet! İki kadın tarafından yakılarak öldürüldü

Olay, ilçeye bağlı İskele Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir evde Hasan Ercan ve İ.T. ve S.A. isimli kadınlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın, iddiaya göre Ercan’ın üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Sesleri duyan ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği Ercan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan Ercan cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılmasının ardından bugün Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan, soruşturmayı sürdüren polis, şüpheli iki kadını gözaltına aldı. İ.T. ve S.A.’nın emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA