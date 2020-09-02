Vaka sayısının arttığı Ankara’da koridor boyu test sırası!

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Corona virüsü (Covid-19) testi yaptırmak için hijyen kurallarını hiçe sayarak sıra bekleyen vatandaşların bazılarının yerde oturduğu görüldü.

“EZİYET, ÇİLE, İŞKENCE…”

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepkisini dile getiren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Saray’ın imtiyazlıları haftalık düzenli korona testi yaptırırken vatandaşın hali ortada. Eziyet, çile, işkence” dedi.

“BAKANLIK RAKAMLARLA HALKI ALDATIYOR ANCAK İŞTE HASTANELERİN HALİ”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere ‘şeffaflık' üzerinden bir eleştiri getirerek, “Cumhurbaşkanlığında nüfuslu kişiler kolayca test yaptırabilirken vatandaşlar hastanelerde bu şekilde saatlerce bekliyor. Bu görüntüler Ankara Dışkapı Hastanesi’nden geldi. Bakanlık rakamlarla halkı aldatıyor ancak işte hastanelerin hali” açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA: ANKARA, İSTANBUL'U İKİ KAT GEÇMİŞ DURUMDA

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki vaka artışına dikkat çekerek, “Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Türkiye’de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul’u iki kat geçmiş durumda” diyerek vatandaşları uyardı.