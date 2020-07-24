O ilde vakalar artışa geçti! Tedbirlere uyulmuyor…

Şanlıurfa’da, corona virüsü tedbirlerine uyulmaması nedeniyle vaka sayısı artmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da vaka sayısında artışın olduğunu belirttiği iller arasında yer alan Şanlıurfa’da çok sayıda kişi maskesiz dışarı çıkıp, sosyal mesafeye aldırış etmeden günlük yaşamlarına devam ediyor.

Son 15 günlük dönemde 1500 ev için karantina tedbiri uygulanan kentte, polis ekipleri ise sosyal mesafe ve nizami maske kullanımını ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor. Kentin simgesi olan tarihi çarşılar ve Kasap Pazarı bölgesinde yoğunluk dikkat çekiyor.

“MASKE'YE SOSYAL MESAFE'YE ALIŞMALIYIZ”

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, salgının başladığı günden itibaren kentte 3 bin adreste karantina uygulandığını söyledi. Son 15 günlük dönemde 1500 adresin karantinaya alındığını dile getiren Erkuş, şöyle konuştu:

* Şanlıurfa halkı geniş ailelerden oluşan bir yapıya sahip. Burada insanların geleneksel eski alışkanlıklarını sürdürmeye devam etmeleri nedeniyle hâlâ aynı sıkıntıları yaşamaktayız.

* Bunun için toplumumuzun kalabalığın olduğu ortamlardan, taziyelerden, düğünlerden, nişanlardan mümkün olduğu kadar uzak durmaları gerekiyor.

* Bizim en çok korktuğumuz aslında toplu alanlarda virüsün bulaşmasıdır. Onun için sosyal mesafeyi koruyarak, maskemizi takarak ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak yaşamı sürdürmeliyiz.

* Yeni normalleşme döneminde maske, sosyal mesafe ve hijyen hayatımızın artık bir parçasıdır. Bunlara alışmamız gerekiyor.

* Şanlıurfa halkıyla el ele vererek bu savaşı kazanacağız. Şanlıurfalılar maskelerine dikkat ederek, kalabalık ortamlardan uzak durarak koronavirüs mücadelesinde sağlıkçılarımıza destek olabilirler. (DHA)