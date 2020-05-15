Vali duyurdu! Bir yasak daha kalktı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya aracılığı ile bir paylaşımda bulunarak olta balıkçılarına bekledikleri haberi verdi.

Karaloğlu, “Vakit tamam. Çoktandır beklenen müjdeli haberi veriyoruz. Amatör balıkçılarımız maske takmak, sosyal mesafe ve ekteki kararda belirtilen kurallara uymak şartıyla, artık teknelerinden olta ile avlanabilirler” dedi.

Vali Karaloğlu açıklamasında ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbir kararlarını da açıkladı.



İşte o kararlar:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından corona virüsüyle mücadele kapsamında kısıtlamalara ilişkin kararlar alınmaya devam ediliyor.

* Denizde ve iç sularda amatör su ürünleri avcılığı faaliyetleri durdurulmuştu. 14 Mayıs tarihinden itibaren, Antalya genelinde sahil bantlarında ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin ve su altı tüfeği, zıpkın gibi aletlerle avcılığın yasaklılığının devamına karar verildi.

* Ancak denizde özel tekneler ile amatör su ürünleri avcılığının, olta ile; tam boyu 5 metre ve altında olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 2 kişi, tam boyu 6 metre ile 10 metre arasında olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 3 kişi ve tam boyu 10 metreden fazla olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 5 kişi bulunması şartıyla izin verildi.

TEKNEDE MASKE ZORUNLULUĞU

Kararda, “Tekne içerisinde bulunulduğu sürece maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve yürürlükteki mevzuat kurallarına uyulması kaydıyla yapılabileceğine, kararın takip ve denetiminin genel kolluk ve belediye zabıta teşkilatları ile Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmiştir” denildi.

CEZAİ İŞLEM

Kararlara uyulmaması halinde 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve uymayanların adli makamlara bildirilmesine karar verildi.