Valinin hışmına uğrayan esnaf SÖZCÜ’ye konuştu: Corona umurumda değil, benim önceliğim geçim

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in Gazi Bulvarı üzerinde yaptığı denetimler sırasında bir döner ustası ve oyuncakçı ile girdiği diyalog sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. Atik, kendisini tanımayan döner ustasını eldiven takmadığı için uyardıktan sonra beraberindeki personele gerekli cezai işlemin uygulanması gerekirse kapatılması talimatını vermişti. Bu görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinden sonra Atik özür dilemişti. Denetimler sırasında Atik'in bir oyuncakçı ile diyaloğu da dikkat çekmişti. Her iki esnaf yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlattı.

OYUNCAKÇI ÜZEYİR YAZIR: ÖLDÜK, BİTTİK! CORONA UMURUMDA DEĞİL

Vali Atik'e ‘Geberiyorum' diyen ve maske takmayan esnaf Üzeyir Yazır ise şu ifadeleri kullandı:

* Ben sergimi açıyordum. Neden maske takmadığımı sordu. Ben de kendisine artık canımdan bezdiğimi ölmek istediğimi söyledim.

* Buraya sermaye yatırdık. İnsanlar alış veriş yapmıyor. Oyuncak almaya maddi durumları yatmıyor. Bir yıldır buradayım. Para kazanamayınca canımdan bezdim.

* Attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor. Akşama kadar 15 lira ile tezgah kapatıyoruz.

* Benim iddiam 100 güne kadar bu cadde üzerinde 10 esnaf patlar. Zaten cepten yiyorlar. Kiralar yüksek alışveriş yok. Kepengi açınca 1-2 bin lira yazar. Zaten satılık dükkan çok. Gizli satılıklar da var. Adam satılık yazmaya utanıyor ama pazarlık yapsan dükkanı bırakır gider.

* Coronanın ciddiyetinin farkındayım. Görünmeyen bir düşman. Bundan kaçamayız. Bir gün bu hastalık kapımızı çalacak. Korkmuyorum. Bu korkunun beynimde yer etmesini istemiyorum.

* Maske corona hastalık benim son derdim. Cebimde meteliğim yok. Para kazanamıyorum.

* Birinci önceliğim para. Her esnafın da düşüncesi aynı. Eve ekmek götüremiyorum. Geçimimi sağlamak istiyorum.

* İkide bir gelip denetim yapıyorlar. Zabıta geliyor. Polis geliyor. Birinde polise kimliğimi verdim ceza kessin diye. Para kazanamıyorum. Ceza yazsalar ödeyemem. Ben batak, bitik adamın tekiyim.

* 50 tane ceza kes umurumda değil. Ödeyemiyorum ki… Ülkeyi terk etmeyi bile düşünüyorum.

DÖNERCİ ALİ ARICA : VALİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Yurt çapında şubeleri olan bir fast food restoranında döner ustası olarak çalışan 32 yaşındaki Ali Arıca yaşadıklarını şöyle anlattı, “Vali olduğunu bilmiyordum. ‘Hayırlı işler'demiş ama ben duymadım. ‘Dönerci' diye seslendiği zaman duydum. Efendim dedim. ‘Eldivensiz çalışmanın yasak olduğunu bilmiyor musun?' diye sordu. Ben de hemen arkadaşlarımdan eldiven istedim. Getireceklerini söyledim. Sıcakta dönerin başında eldivenle çalışmanın mümkün olmadığını söyledim.

‘İşletmeyi kapatın. Gereğini yapın. Kapatıyoruz' dedi. Onun dışında bir diyaloğumuz olmadı. Tüm bunlar eldiven takmadığımız için yaşandı. Biz döner başında görevli ustalar eldiven takma mecburiyetinde değiliz. Zaten kullandığımız plastik eldivenler sıcak nedeniyle daha sağlıksız bir ortam oluşturuyor, eriyorlar. Fakat diğer birimlerde görevli arkadaşlar özellikle paketteki arkadaşlar mutlaka eldiven kullanıyor. Bizler burada çalışanız. Sıkı kurallarımız var, hepsine uyuyoruz. Özellikle hijyen konusunda çok dikkatliyiz” diye konuştu.

“VATANDAŞIN SAĞLIĞINI KORUMA ANLAYIŞIMIZ ANLAŞILACAKTIR”

Olayın sosyal medya gündeme gelmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan Vali Ali Fuat Atik, vatandaşlardan özür diledi. Dönerci esnafı ile aralarında geçen diyaloğun kendisini de üzdüğünü belirten Atik, “Bugüne kadar birçok denetime katıldık, vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların dertlerini dinledik ve onlarla hemhal olduk. Ülkemizin ve devletimizin salgına karşı nasıl bir mücadele verdiğini uygun bir lisan-ı hal ile izah etmeye çalıştık. Nitekim devlet sorumluluğu da bunu gerektirir. Bahse konu esnafımız ile yaşanan diyalogdaki görüntüler tüm ayrıntılarıyla incelendiğinde, ziyaretim esnasındaki görüntülerin tamamı incelendiğinde, konunun teferruatı ve süreçteki hassasiyetimiz, vatandaşın sağlığını koruma anlayışımız daha net anlaşılacaktır” dedi.

“ŞAHSI MI DA ÜZDÜ”

Bundan sonra da salgınla mücadele kurallarına uyulması konusunda uyarılara devam edeceklerini ifade eden Vali Atik, açıklamasında “Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten şahsı mı da üzdü. Bu sebeple vatandaşlarımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum. İşletmemizin vatandaşımıza hizmet vermeye devam edecek ve inşallah yaşanan bu üzücü görüntüyü, işletmemizi ziyaret ederek nezaket ve tevazuuyla telafi edeceğiz. Bizler milletimiz için varız ve bu milletin hizmetkarıyız. Devlet, millet için vardır. Umuyor ve diliyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde daha sakin, daha duyarlı, daha vakur bir duruşla bu süreci hep birlikte atlatacağız. İnanıyorum ki salgınla mücadeleyi milletimiz kazanacak, en kısa sürede bu topraklardan korona virüs illetini hep birlikte yeneceğiz” ifadelerini kullandı,

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: “VALİMİZİN ÜSLUP ÖZRÜ YERİNDE OLMUŞTUR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vali Atik'in özrünün “yerinde” olduğunu vurgulayarak, “ Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, Diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır… Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur” dedi.