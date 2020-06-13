Van ve Tekirdağ Valiliği duyurdu… Giriş ve çıkışlar kısıtlandı

CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in vekillikleri TBMM’nin 4 Haziran oturumunda düşürülmesi üzerine HDP protesto için bazı illerde toplanma çağrıları yapmıştı. Çağrıların ardından Tekirdağ ve Van’da bir dizi önlem alındı.

TEKİRDAĞ’DA 3 GÜN YASAK

Tekirdağ Valiliği, HDP’nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip corona virüsüyle mücadelede zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran’da sınırlandırıldığını bildirdi.

Valilik karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcılar ile diğer vatandaşlar arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ile güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, corona virüsüyle mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde kişiler arası teması arttıracağının öngörüldüğü belirtildi.

“MÜSAADE EDİLMEYECEK”

Tekirdağ Valiliği’nin açıklamasında il sınırları içerisinde düzenlenebilecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş poster asma gibi etkinliklerin yasaklanmasına, alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında cezai işlem yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Öte yandan açıklamada “Eylemlere katılmak üzere ilimizden hareket edecek veya ilimizden geçecek ya da ilimize gelmek isteyen gruplara ilimiz giriş ve çıkışlarında müsaade edilmeyecektir” denildi.

VAN’DA GİRİŞ – ÇIKIŞA SINIRLAMA

Van Valiliği resmi internet sitesinde yayımladığı basın duyurusunda HDP’nin bazı illerde toplanma çağrılarına atıf yapmadan bazı kararlar aldı.

Valiliğin corona virüsü tedbirleri kapsamında 11 Haziran 2020 tarihinde aldığı kararlar şöyle:

* Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır.

* Araç, yaya gibi toplu olarak bulunulması/dolaşılması kısıtlanmıştır.

ANONS VE DUYURU…

* Karşılama ve uğurlama adı altında yapılabilecek her türlü etkinlik veya toplu hareketler kısıtlanmıştır.

* Vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri, organizasyon gibi etkinlikler kısıtlanmıştır.

* Yapılacak tüm açık hava toplantıları kısıtlanmıştır.

* Yüksek sesle anons, (Görevli kamu kurumları hariç olmak üzere) duyuru gibi ses sistemlerinin kullanımı yasaklanmıştır.