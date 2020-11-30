Vatandaşlar, ‘Çılgın Proje’yi desteklemiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Benim en önemli projem”, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise “İstanbul'a katmerli ihanet projesi” olarak nitelediği Kanal İstanbul Projesi'ne kentte yaşayanların yüzde 49.3 oranında karşı olduğu ortaya çıktı.

Area Araştırma'nın “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması-Kasım 2020” verilerine göre vatandaşların yüzde 49.3'ü Kanal İstanbul Projesi'ne karşı, yüzde 35.8'i ise taraftar. Siyasi parti tercihlerine göre AKP seçmeninin yüzde 12.7'si, CHP seçmeninin yüzde 80.5'i, İYİ Parti seçmeninin yüzde 86.5'i, HDP seçmeninin 85.2'si, MHP seçmeninin 27.5'i Kanal İstanbul Projesi'ne karşı.

İMAMOĞLU'NA DESTEK

Kanal İstanbul Projesi'ne karşı açıklamaları nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılmasını ise ankete katılanların 58.7'si “Olumsuz”, yüzde 26.2'si ise “Olumlu” bulduğunu söyledi.