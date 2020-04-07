Vatandaşlara önemli uyarı: Acil değilse gitmeyin

Prof. Dr. Turhan Atalay devlet hastanelerinin ağız ve diş sağlığında görev yapan diş hekimlerinin yaklaşık 10 gündür sahada corona virüsü testi yaptığını açıkladı.

Atalay, ilk günler sağlık müdürlüklerinin hazırlıksız yakalandığını ve doktorlara maske, eldiven temininde ciddi sorunlar yaşandığını anlattı.

Ayrıca vatandaşlara ‘acil dışında diş hekimlerine gitmeyin' uyarısı da yapan Atalay SÖZCÜ'ye şöyle konuştu:

“EVDE ÖRNEK ALIYORLAR ”

* İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 24 ağız ve diş sağlığı merkezi ve hastanesinde görevli olan meslektaşlarımız şu an sahada görevli. İstanbul'da en büyük ağız ve diş sağlığı hastanesi Okmeydanı Hastanesi'nde 180 diş hekim var.

* Sadece acil hastalara bakıldığı için bu sayı çok azaldı. Dolayısıyla Okmeydanı Hastanesi'nde yaklaşık 35- 40 meslektaşımız dönüşümlü olarak nöbet ve acil hastalara bakıyorlar.

* Geriye kalan 140 diş hekimi İlçe Sağlık Müdürlükleri'ne dağıtılarak talimatlara göre umreden gelen hastaların evlerine gidiyorlar. Covid-19 testi pozitif çıkanların evlerine gidip onların temasta bulundukları kişilerin boğaz ve burunlarından örnek alıyorlar.

* Ancak ilçe sağlık müdürlükleri bu konuda hazırlıkları olmadıkları için meslektaşlarımıza maske ve eldiven temininde ciddi sorunlar yaşandı. Bu hizmet yaklaşık 10 gün önce başladı. Son birkaç gündür maske eldiven temini daha iyi bir hale geldi.

YÜZLERCESİ VİRÜSÜ KAPTI!

“Bu süre içinde numune alan doktorlardan hastalığa yakalan oldu mu?” Sorusunu da yanıtlayan Atalay şöyle devam etti:

*Bu kadar kısa sürede tespit etmesi zor. Henüz evlere gidenlerden hastalık kapan doktor var mı bilmiyoruz. İstanbul'a bütün sağlık personelinden yaklaşık 300'ün üzerinde hekim ya da sağlık personeli virüsü ne yazık ki almış durumda.

* Başlangıçta sağlık müdürlüklerinde maske ve eldivenler temin edilmediği zaman hekimleri hastaların adreslerine gitmeye zorlayamadılar. Pek çok meslektaşımız gitmeyi kabul etmedi. Zaten buradan şikayetler geldi. İlçe sağlık müdürlükleri tamamen her şeyi hazır vaziyette bu işe başlamadılar.

“DİSİPLİN SORUŞTURMASI “

Bu süre zarfında acil dışında diş müdahalesi yapılmaması gerektiğini de belirten Turhan Atalay bazı özel diş hastanelerinin duyuru yaparak “Tüm tedbirlerimizi aldık. Diş tedavinize gelebilirsiniz” şeklinde hasta çağırdığını söyledi.

Vatandaşları uyaran Atalay “Bu salgın süreci bitmeden acil dışında diş hekimine başvurmayın” diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

* Meslektaşlarımıza bu dönemde özellikle acil olmadıkça hasta bakmayın uyarısı yaptık. Diş hekimliği mesleği, hastalarla 30 cm mesafede çalışılan çok ciddi bir meslek ve bulaşıcılığın en çok olabileceği meslek.

* Ancak çok üzücü ama bazı meslektaşlarımız hatta bazı özel ağız diş sağlığı poliklinikleri duyurular da yaparak “Biz bütün hastalarımıza bakıyoruz. Tedbirlerimizi aldık” gibi maalesef reklam amaçlı yayınlar yaptığını gördük ve bunlar hakkında ileride disiplin suçu açılması söz konusu olacak.

* Hem hastaların hem de yardımcı personelin bu virüsü kapma riski var. Vatandaşlara bu süreçte ağrılı olmayan müdahaleler için diş hekimlerine gitmemelerini öneriyoruz.