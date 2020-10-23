Vefat edenlerin defin günü, yeri ve saati söylenmeyecek

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosuna göre, son 24 saatte 2 bin 102 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 355 bin 528’e çıktı. 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 584’e yükseldi.

Her geçen gün artan vakalar yeni tedbirleri de gündeme getirdi. Özellikle düğün, nişan, cenaze gibi insanların sosyal mesafeyi hiçe saydığı toplu alanlara yönelik tedbirler artırıldı.

Bu kapsamda Kırklareli Valiliği de ilginç bir tedbir aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararda kentte vefat eden vatandaşların salalarında mevtanın kimlik bilgisi dışında defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmesi yasaklandı.

ANONSLA CENAZE DUYURUSU YAPILMAYACAK

Toplantı alınan kararlar şöyle:

* İlimiz genelinde korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde cenaze ve sünnet gibi merasimlerde yapılacak mevlitlerin sadece birinci derece yakın akrabaların katılımıyla sınırlı tutulacak şekilde düzenlenmesine,

* Vefat eden vatandaşların salalarında-mevtanın kimlik bilgisi dışında defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesine,

* Gerek belediye başkanlıkları, gerekse müftülüklerce ölümlerle ilgili anons ve duyuru yapılmamasına, yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

* Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. (İHA)

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