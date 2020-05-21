Vekilleri Ata’nın huzuruna almadılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP yönetimi ve milletvekilleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında, saat 19.19'da Anıtkabir'i ziyaret etmek istedi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ziyarete kapalı olan Anıtkabir'e giriş için Kılıçdaroğlu ve 11 isme izin verildi, ziyaret saati ise 18.00 olarak değiştirildi.

Kılıçdaroğlu da saat 17.45'te heyetle birlikte Anıtkabir'e alındı. Bu arada Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Yıldırım Kaya ve Fethi Açıkel ile milletvekilleri Murat Emir, Tekin Bingöl, Mahmut Tanal, Abdüllatif Şener ve Nihat Yeşil de ziyarete katılmak istedi.

İLGİLİ HABER Meral Akşener'den Anıtkabir ziyareti

Ancak Anıtkabir Komutanlığı ‘Listede adınız yok' diyerek 8 milletvekilini içeri almadı. İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal “Bir Fatiha okuyacağız, saygı duruşunda bulunacağız dedik, kabul edilmedi. En vahimi de milletvekili olarak bile Ata'nın huzuruna çıkamamamızdır'' dedi.

KASITLI YAPILDI

Ankara Milletvekili Murat Emir ise “Kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Az katılım olmasını istediler ya da orada askerlerle bizim aramızda bir tartışma, gerginlik çıkmasını istemiş olabilirler. Sosyal mesafe korunduktan sonra törene 10 kişi de 15 kişi de katılır, arada fark yok, ayıp edildi'' ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na yapılan bu haksızlığın peşini bırakmam

CHP milletvekillerinin Anıtkabir'e alınmaması skandalına bir tepki de CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'dan geldi.

Sancar, Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamada “Bu işin peşini bırakmam” dedi. Sancar sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel Başkana yapılan bu haksızlığın ve engellemenin talimatını kimin verdiğini öğreninceye kadar peşini bırakmayacağım.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a CHP'ye yapılan haksız ve adaletsiz tutumdan dolayı sitemimi belirterek, Genel Başkanımızdan bu haksız engellemeden ötürü ‘özür dilenmesi' gerektiğini ileteceğim” dedi.

İLGİLİ HABER Saat 19:19'da Bandırma Vapuru'nda İstiklal Marşı okundu

KÜÇÜK BİR HEYETİ ZİYARETE ALDILAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun, Faik Öztrak, Veli Ağbaba, Bülent Kuşoğlu, Tuncay Özkan, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ile birlikte Anıtkabir'e gitti. Heyete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.