Veli Ağbaba: Vaka sayısı Dünya Bankası’nın finans yardımı için mi açıklandı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarını açıklaması sonrasında Bakan Koca'ya, “Vaka sayılarının paylaşılmasında, Dünya Bankası'nın ülkelerde Covid-19 tedavilerini finanse etmek amacıyla para aktarma kararı almasının bir etkisi var mıdır?” diye sordu.

“VAKA SAYILARI, İKTİDARIN CORONAYLA MÜCADELE STRATEJİSİNİN ÇÖKÜŞ İTİRAFIDIR”

İktidarın corona salgını sürecini kötü yönettiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün itibariyle açıklamaya başladığı vaka sayıları, iktidarın coronayla mücadele stratejisinin çöküş itirafıdır. Aylardır ne partimizin, ne Türk Tabipler Birliğinin, ne sahada büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık emekçilerinin uyarılarını dikkate almayan iktidar, dün açıklamak zorunda kalınan rakamlarla bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. 25 Kasım tarihinde iddia edilen 28 bin 351 yeni vaka sayısı ile Türkiye, Avrupa'da 1. Dünyada ise 3. sıraya yükselmiş durumda. İlk sokağa çıkma yasağı ilan edilen 10 Nisan'da 4 bin 56 vakayken bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın virüs için milletten sabır dilediği 25 Kasım'da vaka sayıları neredeyse 8 katına çıkmış durumda. Üstelik açıklanan verilerin ‘yanlış test sonuçlarını' içermediği ve birçok açıdan eksik olduğu da biliniyor. Anlık tedbirlerle salgına karşı mücadele yürütmenin bedelini ne yazık ki hayatını kaybeden binlerce yurttaşımız ile esnafımız, işçimiz, işsizimiz, çiftçimiz kısaca tüm yurttaşlarımız ödüyor. Sağlık Bakanının zerre kadar kamu yararı hassasiyeti varsa bir saniye bile durmadan istifa etmesi gerekiyor” diye konuştu.

İŞTE O SORULAR

CHP'li Ağbaba, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya verdiği önergede şu soruları sordu:

1) Bugüne kadar vaka sayısını açıklamayan Bakanlığınızın, vaka sayılarına ilişkin Temmuz ve Kasım aylarında aldığı her iki kararının gerekçesi nedir?

2) Vaka sayılarının paylaşılmasında, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun gelişmekte olan ülkelerde Covid-19 tedavilerini finanse etmek amacıyla para aktarma kararı almasının bir etkisi var mıdır?

3) Dünya Bankası'na Covid-19 aşılarının, testlerinin ve tedavilerinin satın alınmasına ilişkin Bakanlığınızın herhangi bir başvurusu olmuş mudur?

4) 25 Kasım tarihinde açıklanan verilerle Türkiye'nin Avrupa’da en çok vaka görülen ülkesi olması sonrasında Bakanlığınız Covid-19'la mücadelede farklı bir strateji izleyecek midir?

5) Covid-19'un ülkemizde görülmeye başladığı tarihten itibaren toplam vaka sayısı ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı ne kadardır?

6) Hastanın klinik sonuçları ile test sonucunun farklı olması durumunda klinik sonuçlar vaka olarak değerlendirilmekte midir? Klinik bulguları neticesinde ortaya çıkan ‘yanlış test sonuçlarına' ilişkin bir araştırma yapılmış mıdır?