”Veteriner hekimler de Sağlıkta Şiddet Yasası’na dahil edilsin”

Dünyanın her yerinde doktor, veteriner hekim, diş hekimi ve eczacıların sağlık sınıfında yer aldığına dikkat çeken Ayhan Barut, “Veteriner hekimlerin verdiği sağlık hizmeti, sadece hayvan sağlığı ve refahına yönelik değildir. Aynı zamanda veteriner hekimler, hayvandan insana geçebilen zoonotik hastalıklara karşı halk sağlığını, çevre sağlığını koruyarak, sağlıklı hayvansal gıdanın çiftlikten sofraya kadar her aşamasından sorumludur. Bu yüzden tüm veteriner hekimler halk sağlığı adına kamu sağlığı hizmeti veren bir meslek grubunun üyeleridir. Bu gerçeği kimse gözardı edemez” diye konuştu.

“VETERİNER HEKİMLER YASAYA DAHİL EDİLMELİ”

Veteriner hekimlerin çabalarının her türlü takdiri hak ettiğini ifade eden Barut, şunları söyledi:

* Ülkemizde veteriner hekimler, kamu sağlığı için aşılama yaparken, mezbahada et muayenesi sırasında, gıda işletmelerinde, sahada, muayenehanede, belediyelerde ve benzeri yerlerde hizmet verirken sık sık şiddete uğramaktadırlar.

* Veteriner hekimlerin hastaları hayvan olarak değerlendirilse de veteriner hekimler insanla doğrudan teması gerektiren bir sağlık hizmeti vermektedir. Bu da veteriner hekimleri çeşitli derecede şiddet kurbanı yapmaktadır.

* Halk sağlığı adına özveri ile sağlık hizmetini yürütmeye çalışan veteriner hekimlerimize giderek artan şiddetin önlenebilmesi için yasaya dahil edilmesi veteriner hekimlerimizi koruyacak ve şiddet uygulamaya karşı meyilli insanlara karşı caydırıcı etki gösterecektir.

* Sağlık sınıfında olan, kamu sağlığı için özveri ile çalışan veteriner hekimlerimizin tüm bu nedenlerle Sağlıkta Şiddet Yasası’na dahil edilmesi gerekmektedir. Bunun için herkesi sorumluluk duygusuyla harekete geçmeye, veteriner hekimlerimizin sesini duymaya çağırıyoruz.