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Vinç bulunamayınca Ankara’dan dağcılar geldi

Artvin Atatepe’deki bayrak direğinin çelik halatı fırtınanın etkisiyle koptu. Bayrağı yerine asmak için vinç bulamayan belediyenin yardımına iş insanı Ömer Yılmaz yetişti. Yılmaz'ın desteğiyle Ankara'dan gelen iki dağcı 5 saatlik çalışma sonunda 60 metre yüksekliğindeki direğe tırmanarak çelik halatı değiştirildi. 

İsmail AKDUMAN
10:30 -
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Vinç bulunamayınca Ankara’dan dağcılar geldi

Kurban Bayramı arefesinde, Artvin Atatepe'deki bayrak direğinin çelik halatı fırtınanın etkisiyle koptu. Belediye bayrağı tekrar yerine asmak için yoğun bir mücadele verdi.

Kentte vinç bulamayan belediye çevre illerde araştırma yaptı. Ancak bayram nedeniyle kimseye ulaşamayınca, direk 4 gün bayraksız kaldı.

ANKARA’DAN DAĞCILAR GELDİ

Vinç bulunamayınca çaresiz kalan belediyenin yardımına iş insanı Ömer Yılmaz yetişti. Yılmaz’ın desteğiyle Ankara’daki Dönüşüm Akademisi’den 2 dağcı kente getirildi.

Profesyonel dağcılar Mustafa Coşkun ve Özkan Özgür, yaklaşık 5 saatlik çalışma neticesinde 60 metre yüksekliğindeki direğe tırmanarak çelik halatı değiştirdi.

Foto: Sözcü / İki dağcı 5 saat süren çalışma sonunda 60 metre yüksekliğindeki direğe tırmanarak kopan halatı değiştirdi.

Bayrak direğinde ki sorunun giderilmesinin ardından 10 metre genişliğinde 15 metre uzunluğunda ki Türk Bayrağı, dünyanın en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe’de yeniden dalgalanmaya başladı. Belediye Başkanı Demirhan Elçin, desteklerinden dolayı iş insanı Yılmaz’a teşekkür etti.

Son güncelleme: 10:31 04.08.2020
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