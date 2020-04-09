WWF’den olası salgınlar için küresel seferberlik

100 ülkede faaliyette bulunan, dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşlarından WWF'in Türkiye Ofisi Genel Müdürü Aslı Pasinli, dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip corana virüsü (Covid-19) gibi olası salgınlara karşı, insanın doğa ile uyum içinde yaşamasının önemine değindi.

WWF Genel Müdürü Pasinli, salgından kaynaklanan hassas günleri hep birlikte sağlıkla atlatmayı umut ettiklerini belirterek, bir yandan izolasyona önem verip sosyal mesafeyi korurken, diğer yandan da doğa koruma çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Doğadaki kaybı tersine çevirmek için 2020'ye “Doğa ve İnsan için Yeni Bir Başlangıç” diyerek başladıklarını ifade eden Pasinli, “Bugün ise tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corana virüs salgını nedeniyle çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Hayatını kaybedenler için derin bir üzüntü içindeyiz; sevenleri ve ailelerine sabır ve başsağlığı, hastalıkla mücadele edenlere şifa diliyoruz” dedi.

“SALGIN YABAN HAYAT İLE İLİŞKİLİ”

Dünya Sağlık Örgütü'nün, bir süre önce salgının yaban hayatı ile ilişkili olduğunu belirten bir açıklama yaptığını hatırlatan Pasinli, “Uzak Doğu'da halkın yüzde 93'ü yasadışı ve usulsüz yaban hayvanı ticareti yapılan pazarların kapatılmasını destekliyor. WWF olarak olası salgınların önüne geçebilmek için dünya genelinde yaban hayvan ticareti ile mücadele konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

“BU ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Yaşananların bir kez daha, en zorlu durumlarda bile insanın çaresiz değil, ne kadar güçlü, esnek ve yaratıcı olduğunu gösterdiğini de vurgulayan Pasinli şöyle dedi:

*Tüm dünyanın mücadele ettiği bu krizden dersler çıkartırken, iklim krizi, biyolojik çeşitlilik ve doğal alan kaybı gibi tehlikelere karşı hazırlıklı olmak için doğamızın korunması üzerine de düşünmemiz gerekiyor.

*Hiç kimseyi geride bırakmadan, bu hassas günleri atlatabilmeyi diliyoruz. Bu işten geriye çok daha fazla empati, dünyaya daha iyi bakma arzusu, dünyanın öbür ucundaki bir felaketin hepimizin felaketi olduğu bilincinin kalmasını umuyoruz.

*Bu şerrin, ‘Doğa ve İnsanlık İçin Yeni Bir Başlangıca' vesile olması için çalışacağız. Birlikte, bu zor günlerin üstesinden geleceğiz.

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