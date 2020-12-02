Yağmur Aşık’ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın öldürülme planıyla ilgili olarak boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ve sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur'un sanık olarak yargılandığı dava Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Mahkemeye müşteki olarak Emre Aşık, avukatları Funda Sadıkahmet Alp ve Emre Şen ile sanık Erdi Sungur katılırken Yağmur Sarnıç katılmadı. Mahkeme heyetinin iddiaları okumasının ardından mahkeme huzurunda Erdi Sungur'un ifadesi alındı. Yağmur Aşık’ın Emre Aşık’ı öldürmek için kendisiyle konuştuğunu söyleyen Sungur şöyle konuştu:

– Cezaevinden firar ettiğimde Yağmur beni aldı. Günlük kiralık evlerde kaldık. Daha sonra Yağmur Aşık'ın evinde kaldık. Benim adam öldürme düşüncem yoktu. Ben tekrar cezaevine girdiğimde Yağmur ve İlyas Yılmaz görüşmeye devam etmişler. Daha sonra Baycan Ş. isimli birisiyle Yağmur'un beraber olduğunu öğrendim. Yatıp, kalkıp Emre'yi öldürmek istediğini söyledi. Ben bunu yapamayacağımı söyledim.

ANNESİ VE ABLASI BANA ‘DAMADIM’ DİYORDU

– Bana Arnavutköy'deki evinin arkasındaki ormanlık alanda ete ateş ettirdi. Benim bu işi yapamayacağımı söyledi. Ben nedenini sorduğumda gözlerimi kırptığım için yapamayacağımı söyledi. İstanbul'dan kiraladığı araçla Düzce'ye gelirken Adapazarı'nda da ikinci aracı kiraladık. Yağmur İstanbul'dan kiraladığı araçlar ben de arkasından Adapazarı'ndan kiraladığım araçla Düzce'ye geldik. Amaç çevirmelerde polise yakalanmamaktı. Ben o dönem firariydim. Yağmur'un anne ve ablası bana damadım diyordu. Yağmur'un çantasında iki silah gördüler.

270 BİN LİRA CİVARINDA PARA VERDİ

– Annesi Yağmur’a “Bu silahlar ne?” dedi. Yağmur, annesine “Sen Emre'yi öldüremedin. Bu halledecek” diyerek beni gösterdi. Benim bu işi yapamayacağımı düşündükleri için bir gün otobanda İzmit civarında yol kenarında beklerken arkamızdan siyah bir minibüs geldi. Yağmur minibüse geçti ve para götürdü. Yaklaşık 270 bin lira civarında olduğunu hatırlıyorum. Daha sonra para verdiği kişinin Baycan Ş. olduğunu öğrendim. Yağmur’a bu kim dediğimde “Sen yapamayacaksın işi bu halledecek” dedi.

FUNDA HANIM’I TEHDİT ETTİM

– Kendimi o dönemlerde firari olduğum için Sertaç Ataoğlu olarak tanıttım. Ben cezaevinden firar ettiğimde Yağmur'un yanında kaldım, benden hamile kaldı. Yağmur açık hatlardan zaman zaman benim adıma mesajlaşıyor. Ben bu dönemde Yağmur'un çocuklarının elinden alınırken Emre'nin avukatı Funda Hanım’ın el hareketi yaptığı videosunu izledim ve arayarak tehdit ettim. Benim firari olarak silah alma gücüm ve durumum yoktu. Silahları Yağmur aldı. Silahları İstanbul'dan korsan taksici getirdi. Silahları Emre'nin bizi öldürme tehdidi olduğu için aldığımızı söylüyorlardı.

DOMUZ BUL, DEPO BUL

– Ancak bizi arayanın Emre olmadığını daha sonra öğrendim. Düzce'ye gelirken mermileri ise Adapazarı'ndan taksici Hakkı Doğan G.'den aldık. Mermilerin parasını Yağmur verdi. 100 adet mermi aldık. Mermilerin 89 adetini yakalattık. Geri kalanı hem ete ateş ettim hem de Yağmur otobanda bir iki el havaya ateş etti. Biz Düzce'ye geldiğimizde İ.Y.'nin evinde kaldık. Dağlık alana gittiğimizde Yağmur İ.Y.'ye bana domuz bul, depo bul diye ısrar etti. Hatta Düzce'de yakalanmamızın ardından cezaevine girdim ve tekrar çıktığımda 4 gün daha Yağmur'la kaldım. Bu süreç içinde Gaziosmanpaşa'da bir adliyede Yağmur'un baskısıyla onun lehine ifade verdim.

DAVA 28 OCAK’A ERTELENDİ

Duruşmada iddia makamı duruşmaya katılmayan Yağmur Aşık ile tanık İlyas Yılmaz'ın zorla getirilmesi, TV programları ile basında çıkan haberlerin toplanmasına ve delil sayılmasına yönelik mütalaa sundu. Mahkeme heyeti mütalaayı kabul ederek boşanma davasında evi elinden alınan Yağmur Aşık'ın adresinin tespit edilmesini, adresinin tespit edilmesinin ardından mahkeme gününü beklemeden ifadesinin alınmasını isteyerek bir sonraki duruşmanın 28 Ocak 2021 saat 14.00'da yapılmasına karar verdi. (DHA)