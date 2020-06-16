”Yalova’nın Hamza Yerlikaya’sı” Ahmet Sarıduman: 3 koltukta birden oturuyor!

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın görevden uzaklaştırılması sonrasında yapılan seçimle vekaleten belediye başkan vekili seçilen AKP’li Mustafa Tutuk döneminde göreve getirilen Ahmet Sarıduman’ın belediyede 3 görevi birden yürütüp maaş aldığı ortaya çıktı.

Ahmet Saruduman, hem belediye başkan yardımcısı, hem özel kalem müdürü hem de belediyenin personel şirketinde yönetim kurulu üyesi oldu.

”Yalova'nın Hamza Yerlikaya'sı” olarak anılan Sarıduman’ın ayrıca Türkiye Karate Federasyonu yönetim kurulu üyeliği de devam ediyor.

HAMZA YERLİKAYA VAKIFBANK'A YÖNETİCİ OLDU Spor Bakanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da geçen günlerde Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atandı. Böylece Yerlikaya, bakan yardımcılığı, başdanışmanlık ve ve sporcu aylığının yanı sıra 4'üncü maaşı da Vakıfbank'tan alacak.

İYİ PARTİ’DEN SERT TEPKİ

Sarıduman’ın 31 Mart seçimlerinden önce yaptığı, Mansur Yavaş’ın yanı sıra CHP ve İYİ Parti’yi de hedef alan paylaşımına tepki gösteren İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, Sarıduman’ı Yalova’da istemediklerini belirterek istyifaya çağırdı.

Tatar, Facebook hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Allah aşkına yandaşlıktan başka meziyeti olmayan bu şahısı Yalova belediye başkan yardımcılığına atıyan irade kimdir.

* Eminiz ki Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk bunu içine sindirememiş ama sesini de çıkaramamıştır.

* Biz bu şahısı düşüncelerinden, attığı yalan iftiralar ve çirkin düşüncelerinden dolayı yok hükmünde sayıyoruz.

* İyi Parti Yalova teşkilatı olarak bu kişiyi Yalova”da istemiyoruz. Her platformda kendisine olan tepkimizi dile getireceğiz görevinden istifa edene kadar.