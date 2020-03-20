Yapılamayan yola 8’nci ihale!

Türkiye’nin iki turizm merkezi İzmir ve Antalya’yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 154 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağı 8’nci kez ihaleye çıktı.

Resmi Gazete’nin dünkü (19 Mart) sayısında şartnamesi yayınlanan ihale 12 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşecek. Denizlililerin 1980’li yıllardan bu yana hayali olan projenin son üç yıllık ihale serüveni ilk kazmanın vurulması için yeterli olmadı.

İŞTE İPTALLERLE DOLU İHALE SÜRECİ

Denizli-İzmir arasında doğrudan bağlantıyı sağlayacak olan Aydın-Denizli Otobanı için çalışmalar 2017 yılında başladı. Kamulaştırma Plan Üretimi ve Taşınmaz Değerlemesi ihalesi 20 Temmuz 2017’de yapılan projenin yapım işi ilk kez 21 Şubat 2018’de ihale edildi.

Bu tarihten sonra peş peşe açıklanan ihale tarihleri hükümetin ‘tasarruf tedbirleri’ kapsamında ertelendi. İlk iptalden sonra 2018 yılında 28 Haziran, 24 Temmuz, 15 Ağustos, 16 Ekim ve 27 Kasım’da ihaleye çıkarılan otoyol inşası son olarak 26 Mart 2019’da ihale edilmişti.

Son ihaleyi Powerchine İnternational Group, Powerchine Bridge Group ve Özgün İnşaat’tan oluşan konsorsiyum kazanmış fakat süresi içinde sözleşme imzalamadığı için ihalenin yapım işi bir kez daha ertelenmişti.

TOPLAM 154 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Yapımı planlanan Aydın-Denizli Otoyolu 140 kilometresi ana yol 14 kilometresi de bağlantı yollarından oluşan toplam 154 kilometreyi buluyor. Otoyol bünyesinde 19 köprülü kavşak, 33 köprü, 19 viyadük ve 5 hizmet tesisi bulunması planlandı.

Proje; Denizli-Burdur Otoyolu ve Burdur-Antalya Otoyolu’nun da tamamlanması ile birlikte toplam 580 kilometreyi kapsıyor. Normal şartlarda İzmir-Antalya arasında devlet yolu ile olan 7 saatlik seyahati 440 kilometreye ve 3,5 saate düşürmeyi hedefliyor.

8’NCİ İHALE 12 MAYIS’TA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın son ihalenin onayından sonra yapımını üç yıl olarak açıkladığı Aydın – Denizli Otoyolu işletme süresi ise 17 yıl 9 ay 18 gün olarak belirlenmişti.

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak yolun sekizinci ihalesi 12 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşecek. Kapalı teklif alma usulü ile yapılacak ihalede geçici teminat tutarı 25 milyon lira olarak belirlendi.

İhaleye katılmak isteyen firmalar ihale günü Karayolları Genel Müdürlüğü’nde hazır bulunacak. Yüklenici firma 17 yıl 9 aylık süreç sonunda otoyolu tüm borçlarından arınmış, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak idareye devretmeyi taahhüt edecek.

Teklif vermek isteyen firmalar ihale tarihinden 7 gün öncesinden Görevlendirme Komisyonu’na elden veya posta yolu ile tekilflerini verebilecek.

DAMADI HAKLI ÇIKARMAK İÇİN 12 MAYIS’TA YAPILACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekli Gülizar Biçer Karaca geçtiğimiz günlerde Denizli’yi ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ihalenin yapılacağı sözünü verdiğini belirterek; şunları söyledi;

*Daha önce defalarca ihalesi yapılan ancak bir türlü tamamlanmayan bu ihalenin, geçtiğimiz hafta Denizli’de söz veren Damat Bakanı haklı çıkarmak için mi 12 Mayısta yapılacağı açıklandı?

*Yıllardır bir türlü tamamlanamayan Aydın-Denizli Karayolu ihalesi 12 Mayıs'ta gerçekleşecek. Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale ile ‘vatandaşa davranış ve tutum değişikliğine gidin, her şey normalmiş gibi davranmayın, sabredin, şükredin’ mesajı veren iktidar yandaşa da ‘devam edin, arkanızdayız, ekonomide işler tıkırında’ mesajı verdiğini ortaya koymuştur.

*Bitmeyen okul inşaatlarında olduğu gibi, müteahhitlerin işleri bırakıp kaçtığında yaşandığı gibi Aydın-Denizli Karayolu ihalesinde de defalarca ihaleye çıkılmış sonrasında hep ertelenmiş olması, 12 Mayıs sonrası da aynı tabloyla mı karşılaşacağız diye düşündürtmektedir.

*Belli ki; yap işlet devret modelini kalıcılaştırıp halkın sağlığıyla değil kendilerinin ve yandaşların cüzdanlarıyla, ihalelerle meşgul olmayı sürdürecekler.

ARAÇ GEÇİŞ GARANTİSİ VERİLDİ Mİ?

İhale sürecini dikkatle takip ettiklerini söyleyen İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk şöyle konuştu;

*Sekizinci iptal oldu. Son ihalede firma sözleşme imzalamadı ve tazminatını yaktı. Bu yeni ihaleye katılamayacaklar. O günkü şartlarda dövizdeki dalgalanma nedeniyle sözleşme imzalanmadığını düşünüyorum.

*Daha önce yüklenici firma bu yolu yapmaktan imtina ediyor, ödediği teminatan vazgeçmeyi göze alabiliyorsa bunun nedeni maliyetlerin yüksekliği olabilir.

*Sorun yap-işlet-devret modelinin kendisinde. İhaleyi kazanan firmaya araç geçiş garantisi verilecek mi? Ayrıca yol üzerindeki tesislerin yapımını yine bu firma mı üstlenecek? Bu tesislerin ihalesinden elde edilecek gelir devlete kalacak mı? Bu soruların yanıtını bekliyoruz. Umarım ihaleyi alan firma etabı tamamlar.

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