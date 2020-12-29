Yaşlı kadını bağcıkla boğan kurye için müebbet talebi

Fahrettin ÖZTÜRK / SÖZCÜ

İstanbul Bakırköy'de Gamze Özyasan, 9 Nisan 2020'de annesini evinde ölü buldu. Emniyetin yaptığı incelemede 5 Nisan akşam saatlerinde şüpheli Recep Yaz'ın evden çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Yaz, verdiği ifadede,

“Bakırköy'de moto kurye olarak çalışıyorum. Maktulün bana 60 TL borcu vardı. Patronum parayı alamadığım için maaşımdan kesti. 4-5 gün önce paramı almaya maktulün evine gittim. Maktul bana ‘siz nasıl esnafsınız, 60 TL için kapıya mı gelinir' dedi. Ben de ‘benim suçum yok, senden alamadığım parayı patronum benden kesti' dedim. O da bana ‘sizin ben ananızı sinkaf edeyim' deyince sinirlerime hakim olamadım iple 4-5 dakika boğdum” dedi.

“SUÇU BANA ÜSTLENDİRTTİLER”

Recep Yaz, 30 günlük tutukluluk inceleme sorgusunda Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği ifadede ise itirafta bulunmak istediğini söyleyerek yaşlı kadının evinden çaldığı saat, telefon ve banka kartlarını kendilerine verdiği Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in kendisini darp ettiklerini ve ailesiyle tehdit ederek suçu üstlenmesini istedikleri yönünde ifade verdi.

SUÇLAMAYI REDDETTİLER

İddianameye göre Recep Yaz'ın itirafları üzerine, Uğurcan ve Mertcan Macit, soruşturma kapsamına dahil edilerek ifadeleri alındı. Suçlamaları reddederek daha önce çalıştırdıkları ticari taksiden çıkardıkları oto teybi ve kolonlarını sanık Recep Yaz’ın aldığını ve geri vermediğini, istemeleri üzerine bir süre sonra bir cep telefonu, yüzük ve saat getirdiğini, öldürme ve yağma olaylarıyla ilgili hiçbir bilgilerinin olmadığını ifade ettiler.

İddianamede olay yerinden toplanan parmak izlerinin mukayesesi sonucunda Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen raporda parmak izlerinin 17 adedinin tutuklu sanık Recep Yaz’a ait olduğu tespit edildiği anlatıldı.

Tutuklu sanık Recep Yaz ve tutuksuz sanıklar Uğurcan ve Umutcan Macit'in alacak isteme bahanesiyle maktul Ahmetoğlu'nun evine girerek soygun yapmak maksadıyla onu boğarak öldürdükleri ve evden kaçtıkları kaydedildi.

İddianamede tutuklu sanık Recep Yaz ve tutuksuz sanıklar Uğurcan Macit ve Umutcan Macit hakkında ‘nitelikli kasten öldürme' ve ‘nitelikli yağma' suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.

İlginizi Çekebilir Eşini bıçakla yaralayan kocaya müebbet istemi