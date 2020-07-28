Yavaş’ın kampanyasına destek çığ gibi büyüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın pandemi sürecinde ihtiyaç sahipleri için hayata geçirdiği ve dayanışma ruhunu yeniden ortaya çıkaran kampanyalara destek çığ gibi büyüyor.

Yavaş’ın son olarak Kurban Bayramı öncesi 24 Temmuz 2020 tarihinde başlattığı “Afiyet Ver” kampanyasına ilk 3 günde yapılan destek 4 milyon TL'yi aştı.

Yavaş, “Gönülden gönüle iyilik köprüleri kuran tüm hayırseverlere sonsuz teşekkürler” sözleriyle kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

72 SAATTE 72 BİNDEN FAZLA SİPARİŞİ VERİLDİ

Günlük olarak istatistiki sonuçların paylaşıldığı kampanyada son 72 saatte 72 binden fazla paket kavurma ve kıyma siparişi alınırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden hayırsever vatandaşlara şu sözlerle teşekkür etti:

“İyiliğin başkentinden başlattığımız #AfiyetVer kampanyamıza 72 saatte yaklaşık 4 milyon TL destek geldi ve dayanışma devam ediyor. Gönülden gönüle iyilik köprüleri kuran tüm hayırseverlere sonsuz teşekkürler.”

İYİLİK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Sadece Ankaralılar değil 81 ilden 22 binden fazla hayırsever 72 saatte “Afiyet Ver” kampanyasına katılarak yoğun ilgi gösterdi.

Halk Ekmek bünyesinde sürdürülen kampanyada satın alınan 800 gramlık ya da paketin yarısı şeklinde kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konserveleri Eylül ayından itibaren ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacak.