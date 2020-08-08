Yavaş’tan üniversite adaylarına tercih desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı öğrenci dostu uygulamalar bir bir hayata geçerken, son olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren adaylara “Tercih Rehberlik Desteği” verilmeye başlandı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, tercih süreci başlayan adaylara ücretsiz YKS tercihinde rehberlik sağlayacak.

Rehberlik desteğinin verildiği Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri korona virüs tedbirlerine uygun olarak randevulu sistemle çalışıyor. Görüşmelerde, YKS tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden adaylara uzman rehberler yardımcı oluyor.

Büyükşehir Belediyesi; 14 Ağustos'a kadar 10.00-17.00 saatleri arasında uzman rehberler eşliğinde Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Mamak Gençlik Merkezi, Sincan Aile Yaşam Merkezi ve Gençlik Parkı Gençlik Merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih rehberlik hizmeti verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi Müdürü ve Edebiyat öğretmeni Elif Bekaroğlu, Büyükşehir Belediyesinin özel dershanelerle iş birliği içinde olduğunu belirterek, “Corona virüsü salgını sürecinde adaylar çok daha fazla stresli. Biz de gerekli desteği vermek için randevu sistemiyle görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske kullanarak, dezenfekte edilen ortamda öğrencileri karşılıyoruz. Gönül rahatlığıyla gelip profesyonel destek alabilirler” dedi.