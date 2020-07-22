Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde yumurtalarından çıkan 6 yavru caretta carettalar denizle buluştu. Yavruların zorlu yolculuklarına çok sayıda turist de eşlik etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Çıralı sahili dünyanın göz bebeği durumunda. Caretta carettalara kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Belediye olarak 4 personelimizi burada görevlendirdik. Yumurtlama döneminden denize ulaşmalarına kadar caretta carettaları takip ediyor. İlk yuvayı bugün açtık ve 37 tane yavru denizle buluştu. Geçen sene 86 yuva vardı ama bu sene 90 yuva var. Bu sene havaların serin gitmesinden dolayı kuluçka dönemi uzun sürdü. Ama gün geçtikçe yuva sayısı artıyor” dedi.

Ulupınar mahalle muhtarı ve Çevre Koruma ve Geliştirme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya ise bu sene 90 yuvanın olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

* Bu sene ilk yuvamızı açtık. İlk yuvadan 57 tane dölsüz çıkış yaptı. 37 tanesini de denizle buluştu. Bu yıl iyi bir sezon geçiriyoruz.

* Caretta carettaların korunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürlüğü ile bize destek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz.

* Bu sene inşallah yuva sayısında rekor kırmayı bekliyoruz.