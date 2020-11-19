‘Yeni maden faciaları yaşanabilir’

CHP Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver, TBMM'de görüşülen ve maden kanununda da değişiklik yapan yasa teklifinin 5'inci maddesi üzerine CHP Grubu adına konuşma yaptı.

Konuşmasında AKP iktidarının madencilik politikalarını ve getirilen yasa teklifini eleştiren Ünver, Ermenek'te haklarını alabilmek için eylem yapan madencileri hatırlattı. Ünver; “Bundan yaklaşık bir ay önce yine bu kürsüde Ermenek'te eylem yapan madencilerimizin sorunlarını dile getirerek çözümü için adım atılması gerektiğini belirtmiştim.

Bugün, görüşülmekte olan bu teklifte, maden kanununa ilişkin düzenlemeler de var ama yine madencilerin sorunlarına bigâne kalınmış, sesleri duymazdan gelinmiş.” diye konuştu.

“BAKANLIK NEDEN VAR?”

Ermenek ekonomisinin kömür madenciliğine dayandığını aktaran ve 2014 yılında meydana gelen Ermenek maden faciasından sonra hayatın durma noktasına geldiğini belirten Ünver; “Ermenek'te madenci göçü olmuş, göçmeyenler işsizliğe ve yokluğa mahkûm edilmiştir. Yönelttiğimiz soru önergesine Bakanlık “Ermenek'te işini kaybeden madencilerle ilgili yapılacaklar Bakanlığımızın sorumluluğunda değildir.” diye cevap vermiştir.

Kapanan kömür madenlerinin açılması için bir şey yapmıyor, patrondan alacağı olan madenciler için bir şey yapmıyor. Madenlerin kapanmasından dolayı işini kaybeden madenciler için bir şey yapmıyor.” şeklinde konuştu ve iktidara şu soruları sordu: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı niye var? Bakanlık üç beş enerji dağıtım şirketinin veya yabancı altın arama şirketlerinin çıkarını korumak için mi var?” diye sordu.

“BAKANLIK SORUMLULUK ÜSTLENMELİ”

Ermenek'te maaşlarını alamadıkları için İş Kanunu'ndan kaynaklanan çalışmaktan kaçınma haklarını kullanan madencilerin işveren tarafından ahlaksızlık suçlamasıyla tazminatsız olarak işten atıldığını ifade eden CHP Milletvekili Ünver sözlerine şu şekilde devam etti:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elindeki imkânlar ve sahip olduğu yatırım gücüyle yaşanan tüm sorunları çözebilecek kudrete sahipken hiç oralı olmamaktadır. Bakanlık aylardır maaşlarını dahi alamayan maden emekçisine kulak tıkamaktan vazgeçip, sorumluluk üstlenmeli ve madencinin sömürülmesinin önüne geçmelidir. Tüm madenci kardeşlerimiz ve Ermenek acilen bunu beklemektedir.”

“MADENLERİ DEVLET İŞLETMELİ”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Ermenek'te ve kömür madenciliğinin stratejik öneme sahip olduğu yerlerde kapanan ocakların açılması için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Ünver; “Kapanan bu madenleri, özel sektör işletemiyorsa, devlet TKİ vasıtasıyla işletmelidir.” dedi.

Ermenek maden faciasında hayatlarını kaybeden 18 madencinin ailelerine tazminatların henüz ödenmediğini de dile getiren Ünver, Temmuz ayında bazı ödemelerin devlet tarafından üstlenilmesine ilişkin yapılan düzenlemede, Soma'da redevans sahaları dışında kalan madenciler ile Ermenek'teki madencilerin kapsam dışında bırakıldığını dile getirdi. Bu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti.

“YENİ BİR MADEN FACİASI YAŞANABİLİR”

Madencilik sektöründe kapanan ocakların yanı sıra çalışan ocaklarda da birçok sorun olduğuna dikkat çeken CHP Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver, Ermenek'te yeni bir maden faciası yaşanması ihtimaline de değindi. Ünver sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ermenek'te 2014'te yaşanan facia, su basması neticesinde oluşmuştur. Bu nedenle, bu sahalarda sondajlama büyük önem taşımaktadır. Ne var ki daha önceleri aktif olan madenlerde haritalamanın düzgün yapılmadığı ve sahaya uygun olmadığı iddiaları yanında, bu madenlere yakın ocaklarda çalışılırken yeterli sondajlama yapılmadığı yönünde de iddialar vardır. Tüm bu durumlar birlikte değerlendirildiğinde, Ermenek'te yeni bir maden faciası yaşanması ihtimali vardır. O nedenle, bu madenlerle ilgili olarak gerek işçi hakları gerekse de çalışma koşulları ve iş güvenliği tedbirleri açısından vakit geç olmadan harekete geçilmelidir.”

“ALLAH ISLAH ETSİN!”

CHP Milletvekili Ünver sözlerini şu şekilde tamamladı: “Anlattıklarımıza ve madencinin feryadına duyarsız kalanlar, hatırlayın; eylemdeki babası Ali Selvi'ye desteğe gelen küçük Ömer ‘Okula gidiyorum, babam cebime 5 kuruş katamıyor, babamın hakkını verin!' diye bağırıyordu.

Yine, eşini 2014'teki kazada kaybettiğinde üç aylık ve beş yaşında olan 2 kızıyla eylemdeki madencilere desteğe gelen Şadiye Çoksöyler, ‘Kazanın ardından bize bütün haklarımızın verileceği sözü verildi ama hâlâ tazminatlarımız ödenmedi. 2 çocuğumun hakkını vermiyorlar, canımızın bedelini bile çok gördüler bize.' diyordu. Bu sözler karşısında içinden bir şeylerin koptuğunu hisseden, yüreği cız eden her kim varsa acilen harekete geçsin. Bu sözler karşısında bir şey hissetmeyenleri ve yüreği taş kesilenleri ise Allah ıslah etsin.”