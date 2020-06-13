Yerel gazete baskılara 1. sayfadan isyan etti

Çanakkale Çan’da günlük çıkartılan Çan’ın Sesi isimli gazete, bugünkü sayısında ilginç bir sayfa ile okurlarına ve kentteki siyasi parti temsilcilerine seslendi.

Siyasilere tepki gösterilen sayfada, “Çok yaşa CHP, Varol AKP, Alkışlar MHP’ye, İYİ Parti büyüksün, MHP’li başkan çok süper, bravo CHP’li başkan, efsane AKP’li başkan, bu vekil bir harika dostum” ifadeleri yer aldı.

“BAZI SİYASİLERE ÇAĞRIMIZDIR”

Bazı siyasilerin eleştirilere tahammül edemediği vurgulanan sayfada, “Bugünkü birinci sayfamız tam istediğiniz gibi siyasiler. Haklarında sürekli iyi şeyler okumak isteyen, aleyhte hiçbir yazıya tahammülleri olmayan ve bunun için hakaret, tehdit dahil her yola başvuran bazı siyasilere çağrımızdır. Halk için iyi ve güzel şeyler yapın, aksi halde bizi susturamazsın” denildi.