Yıldız’dan çarpıcı açıklama: İstanbul için 14 bin yeni otobüse ihtiyacımız var

Evren Özalkuş'un TELE1’de sunduğu Habere Doğru proramına konuk olan, İBB CHP Ulaştırma Komisyonu üyesi Birkan Birol Yıldız toplu taşımada yapılan ‘ayakta yolcu alınmaması' kararının uygulamada pek mümkün olamayacağını söyledi.

“14 BİN YENİ OTOBÜSE İHTİYACIMIZ VAR”

Corona virüsü salgınında özellikle son dönemde vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni kısıtlamalar geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası “Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir” açıklamasını değerlendiren yorumlayan Birkan Birol Yıldız şöyle konuştu:

* Biz eğer ayakta yolcu hizmeti vermeyecek isek toplamda 14 bin yeni araca ihtiyacımız var. Bunun için de Türkiye'deki bütün otobüs fabrikaları yan yana gelip bir yıl bize çalışsa bu sayıyı üretemezler böyle bir sıkıntı var. Çok gerçekçi değil.

“VALİLİKTEN MESAİ SAATLERİNİ KADEMELENDİRMESİ İÇİN TALEPTE BULUNDUK”

Mesai saatlerinin sektörler bazda yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, “Pandemi döneminde özellikle pik saatlerde toplu taşımada hizmet vermek zorlaştı. Bu konuda valiliğe sabah akşam pik saatteki yoğunluğa neden olan hareketliliği gün içerisinde homojen dağılması için mesai saatlerinin sektör sektör ayrılarak kademeli dağıtılmasını talep ettik, ama bununla ilgili ne yazık ki bize bir cevap gelmedi” diye konuştu.

“1 MİLYON 110 BİN 493 KİŞİ DE DURAKLARDA MAĞDUR OLACAK”

Otobüs ve mertobüsteki yolculuk sayılarını aktaran Yıldız, “Dün otobüste yaklaşık 2 milyon 641 bin kişi taşımışız. Metrobüste yolculuk eden yolcu sayısı ise 540 bin. Totaline baktığımız zaman 2 milyon 641 bin kişi yapıyor ama biz sadece koltukta yolcu taşıması yaparsak 1 milyon 434 bin 148 kişi taşımış olacağız ve 1 milyon 110 bin 493 kişi de duraklarda mağdur olacak” ifadelerini kullandı.

“YIĞILMANIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Birkan Birol Yıldız konuşmasını şöyle tamamladı:

* Her ne kadar bizi kısıtlamaya çalışırlarsa çalışsınlar biz bir şekilde formül bulup İstanbul'da özellikle duraklarda oluşacak yığılmanın önüne geçebilmek için canla başla mücadele edeceğiz. Bundan İstanbulluların şüphesi olmasın.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

* Avrupa ülkelerinin bazıları salgının yeni dalgası ile boğuşuyor. Bu fotoğraf içinde Türkiye hem sağlık altyapısının gücü, hem aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun oldukça iyi bir noktada bulunuyor.

* Ancak mevcut durum da bizim için kabul edilebilir değildir. Vaka ve vefat sayılarındaki kısmı yükselişten derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızdan ‘tamam' diye ifade ettiğimiz; temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyoruz.

* Ayrıca her ilimizde ihtiyaçlara göre ilave tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir.

* Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Riskli illerde il hıfzıssıhha kurulu kararı ile kapasite sınırlamasına da gidilebilecektir.

* Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir. Esnek ve kademeli mesai usullerinin yaygın şekilde tatbiki sağlanacaktır.