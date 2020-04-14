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Yılmaz Özdil’den corona verileriyle ilgili paylaşım

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye'deki corona virüsü salgınında yaşanan vaka ve can kayıplarıyla ilgili açıklanan veriler üzerinden bir paylaşımda bulundu.

20:38 -
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Yılmaz Özdil’den corona verileriyle ilgili paylaşım

Türkiye’nin en çok okunan gazetecisi Yılmaz Özdil yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

*Sayın yalaka pozitif medyamızı, sayın şeffaf sağlık bakanımıza bölüyorsun, daima 0,021 çıkıyor… Bu istikrarı sayın tüik bile başaramamıştı

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Corona infaz Sağlık TBMM Tüik Türkiye Uğur Dündar Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 20:43 14.04.2020
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