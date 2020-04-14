Yılmaz Özdil’den corona verileriyle ilgili paylaşım

Türkiye&#8217;nin en çok okunan gazetecisi Yılmaz Özdil yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:. *Sayın yalaka pozitif medyamızı, sayın şeffaf sağlık bakanımıza bölüyorsun, daima 0,021 çıkıyor&#8230; Bu istikrarı sayın tüik bile başaramamıştı. . İLGİLİ HABERUğur Dündar ve Yılmaz Özdil gündemi değerlendirdi: Kolonyadan ses seda yok. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yilmaz-ozdilden-corona-verileriyle-ilgili-paylasim-5748438","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yilmaz-ozdilden-corona-verileriyle-ilgili-paylasim-5748438","pageType":"yazi","pageIdentifier":5748438,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Yu0131lmaz u00d6zdil&#8217;den corona verileriyle ilgili paylau015fu0131m"});aip('newsArticle', {"identifier":5748438,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yilmaz-ozdilden-corona-verileriyle-ilgili-paylasim-5748438/","headline":"Yu0131lmaz u00d6zdil&#8217;den corona verileriyle ilgili paylau015fu0131m","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Corona","infaz","Sa\\u011fl\\u0131k","TBMM","T\\u00fcik","T\\u00fcrkiye","U\\u011fur D\\u00fcndar","Y\\u0131lmaz \\u00d6zdil"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/14/iecrop/yilmaz-ozdil-sozcu_16_9_1586885899.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-04-14 20:38:31","datePublished":"2020-04-14 20:38:31","dateModified":"2020-04-14 20:43:28","info":"{"seo_news":"false"}"});