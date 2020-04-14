Yılmaz Özdil’den corona verileriyle ilgili paylaşım

Türkiye’nin en çok okunan gazetecisi Yılmaz Özdil yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

*Sayın yalaka pozitif medyamızı, sayın şeffaf sağlık bakanımıza bölüyorsun, daima 0,021 çıkıyor… Bu istikrarı sayın tüik bile başaramamıştı