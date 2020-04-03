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Yılmaz Özdil’den sokağa çıkma yasağı önerisi!

Sözcü gazetesi yazarı usta kalem Yılmaz Özdil, sokağa çıkma yasağıyla ilgili sosyal medya hesabından bir öneride bulundu.

Sozcu.com.tr
22:57 -
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Yılmaz Özdil’den sokağa çıkma yasağı önerisi!

Corona virüsü salgını nedeniyle daha önce 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağının alınmasının ardından, 20 yaş altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirildi.

Usta gazeteci Yılmaz Özdil de sosyal medya hesabından sokağa çıkma yasağına ilişkin bir öneride bulundu. Özdil, şu ifadeleri kullandı:

* Ramazan bayramı ve Kurban bayramında haftasonu tatilleriyle beraber toplam 12 gün tatil var, milli bayramları eklesek 20 gün, bankalar dahil üretim mekanizmalarının tamamı tatil yapıyor, bu tatilleri öne çekip şu an 20 günlük sokağa çıkma yasağı olarak uygulamak ekonomiye niye zarar versin?

Corona kurban Ramazan sosyal medya Sözcü Sözcü Gazetesi tatil Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 22:59 03.04.2020
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